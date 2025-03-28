В Москве станцию БКЛ «Савеловская» временно закрыли

В Москве станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Савеловская» временно закрыли. Об этом 28 марта сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Станция «Савеловская» БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

В настоящее время принимаются все усилия для скорейшего восстановления движения. Как сообщили в дептрансе, на БКЛ нет движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке для проверки состава.

В Сети появились кадры, на которых видно, что на станции произошло задымление.

Ранее, 12 марта, на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии было прервано движение поездов от «Таганской» до «Баррикадной» из-за человека на путях. Позднее в дептрансе сообщили о восстановлении движения.