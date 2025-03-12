Нет движения на фиолетовой линии метро в Москве из-за человека на путях
На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии нет движения от «Таганской» до «Баррикадной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Об этом 12 марта сообщил департамент транспорта Москвы.
Ранее на центральном участке данной линии было приостановлено движение поездов из-за человека на путях.
«На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — указано в Telegram-канале ведомства.
Другие детали происшествия неизвестны.
Позднее в дептрансе сообщили о восстановлении движения.
8 ноября 2024 года на станции «Новослободская» в метро Москвы мужчина отвлекся на телефон и упал с платформы, он не пострадал. Из-за случившегося произошел сбой движения поездов.