Попытка президента Украины Владимира Зеленского выставить условия американскому лидеру Дональду Трампу, при которых Киев будет доверять Вашингтону, является абсурдом. Об этом 28 марта «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

27 марта на пресс-конференции в Париже после встречи лидеров Евросоюза (ЕС) по поддержке Украины Зеленский заявил, что не сможет доверять Трампу, если Вашингтон не будет фиксировать некие «нарушения договоренностей» со стороны России и продолжит обсуждать ослабление антироссийских санкций. Его слова приводит украинское издание New Voice.

«Всё это звучит абсурдно. Все вопросы контроля, они будут обсуждаться и уже обсуждаются на встречах, которые по 12 часов идут. Это попытка Зеленского каким-то образом показать свою значимость в решении этого вопроса», — сказал Чепа.

Он напомнил, что Вашингтон обсуждает снижение санкционного давления на Россию исключительно в связи с тем, что эти меры оказывают негативное влияние на экономику США.

«Они (США. — Ред.) применяют санкции как средство конкурентной борьбы. И эти санкции американцы применяли и применяют. А если им невыгодно что-то, они их тут же отменяют. Они уже видят, что многие санкции привели к убыткам», — подчеркнул депутат.

По его словам, попытки Зеленского возражать против американских инициатив, направленных на защиту интересов исключительно США, смешны.

26 марта Agence France-Presse (AFP) сообщило в социальной сети X (бывш. Twitter) со ссылкой на украинского чиновника, что Киев нуждается в иностранных военных, а не в миротворцах. 27 марта депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил «Известиям», что США не будут терпеть подобные заявления Киева, которые препятствуют процессу урегулирования конфликта.