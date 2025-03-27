В Госдуме оценили заявления Киева о потребности в иностранных наемниках
США не будут терпеть заявления Киева о потребности в наемниках вместо миротворцев. Об этом 27 марта заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Накануне Agence France-Presse (AFP) сообщило в социальной сети X (бывш. Twitter) со ссылкой на украинского чиновника, что Киев нуждается в иностранных военных, а не в миротворцах. Отмечалось, что Украине не нужна миссия по обеспечению мира.
Депутат отметил, что Вашингтон в рамках переговоров в данный момент выступает гарантом того, что Украина не будет препятствовать процессу мирного урегулирования. По его мнению, после соответствующих заявлений киевского режима американская сторона может сделать определенные выводы.
«Я уверен, что американская сторона, которая выходила с мирной инициативой, выступала гарантом в том, что украинская сторона будет соблюдать и действовать точно в том русле, которое предполагали, — в мирном русле, — сделает определенные выводы. Я уверен, что терпеть выходки [президента Украины Владимира] Зеленского никто не собирается и не будет», — сказал Шеремет.
Он добавил, что присутствие иностранных легионов на Украине будет воспринято как угроза безопасности РФ. Москва будет вынуждена в таком случае предпринять необходимые меры.
По его словам, будущее Украины и последующие действия Зеленского будут определяться Соединенными Штатами.
«Все эти желания его (Зеленского. — Ред.) практически не осуществимы», — сказал депутат, добавив, что украинский лидер пытается сорвать мирные договоренности, которые сегодня уже ложатся на бумагу.
Зеленскому в настоящий момент стоит в большей степени думать о проведении на Украине прозрачных демократических выборов, заключил Шеремет.
Также 27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва категорически против размещения миротворцев на Украине, так как это чревато столкновением России и НАТО. Она отметила, что на Западе данная инициатива называется «мирной миссией», хотя на самом деле речь идет о военной интервенции на Украину под видом миротворческой операции.