Глава РФПИ заявил об очереди желающих вернуться в Россию компаний

Зарубежные компании выстраиваются в очередь ради возвращения в Россию, чтобы возобновить торговую деятельность на ее территории. Об этом 28 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию, что свидетельствует о восстановлении доверия и новых возможностях на одном из крупнейших мировых рынков», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Так глава РФПИ прокомментировал возможность возобновления работы южнокорейских брендов на российском рынке. При этом Дмитриев уточнил, что в случае полноценного возвращения перед иностранными компаниями откроются новые перспективы для наращивания капитала.

Ранее в этот день газета The Korea Times сообщила, что корейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Отмечается, что дочерние компании HD Hyundai Electric — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — разместили вакансии в России, что говорит о больших шансах на возобновление деятельности.