Овечкин вернул хоккеистов «Вашингтона» на лед для рукопожатия с голкипером Флери

Российский хоккеист, капитан американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата 27 марта против «Миннесоты Уайлд», не смог уменьшить отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки, однако отличился другим знаковым поступком.

После того как «Вашингтон» проиграл соперникам со счетом 2:4 и его хоккеисты уже покинули «коробку», капитан попросил партнеров по команде вернуться назад, чтобы они пожали руку запасному вратарю «Миннесоты» Марку-Андре Флери.

Для 40-летнего Флери встреча с «Вашингтоном» стала последней в карьере. О своем решение уйти из спорта по окончании текущего сезона спортсмен объявил еще в январе. Хоккеисты из столичного клуба США отдали дань уважения игроку, выстроившись в очередь, чтобы каждый мог пожать ему руку.

В прошедшей встрече «Вашингтон Кэпиталз» потерпел второе поражение подряд. Овечкин, которому осталось забить еще пять шайб, чтобы побить рекорд Гретцки, не набрал ни одного очка в игре, уточняет «Спорт-Экспресс».

26 марта президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк охарактеризовал Овечкина как героя хоккея. В разговоре с «Известиями» он заявил, что сегодняшние «мальчишки играют в Овечкина», так как он является настоящим патриотом своей страны и служит кумиром для многих. Глава федерации выразил уверенность, что российскому игроку удастся побить рекорд канадца, так как он прошел большой путь от воспитанника московского «Динамо» до лидера Национальной хоккейной лиги (НХЛ).