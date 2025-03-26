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Третьяк высоко оценил роль Овечкина в мировом хоккее

Третьяк: Овечкин — герой сегодняшнего хоккея
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Фото: REUTERS/Daniel Kucin Jr.
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк охарактеризовал российского хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина как героя хоккея. Такое заявление он сделал в разговоре с «Известиями» 26 марта.

«Мальчишки играют в Овечкина, потому что он действительно герой сегодняшнего хоккея», — отметил Третьяк.

Он отметил, что сейчас Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. Глава федерации выразил уверенность, что российскому игроку удастся побить рекорд канадца, так как он прошел большой путь от воспитанника московского «Динамо» до лидера Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отдельно президент Федерации хоккея РФ отметил, что Овечкин является настоящим патриотом своей страны и служит кумиром для многих.

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В этот же день Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб. Российский хоккеист отправил шайбу в ворота соперника в ходе матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Виннипег Джетс».

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