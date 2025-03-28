В Башкирии погиб мужчина в результате столкновения грузовиков

В Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, водитель одного из них погиб. Об этом 28 марта сообщила республиканская госавтоинспекция (ГАИ).

Авария произошла на 68-м км магистрали Р-240.

«По предварительным данным, 65-летний житель города Агидель, управляя грузовым фургоном «ГАЗ», допустил столкновение с попутным грузовиком «МАЗ», который остановился на запрещающий сигнал светофора», — указано в Telegram-канале ведомства.

Водитель фургона умер до приезда скорой, шофер грузовика «МАЗ» не пострадал. Разбирательство по факту аварии продолжается.

Ранее, 26 марта, в Новосибирске произошло столкновение двух автомобилей, при котором погибли два человека и пострадали три. Причиной аварии стал выезд одной из машин на запрещающий сигнал светофора, ее водитель в тот момент был пьян. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.