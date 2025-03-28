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ВС РФ ударили восемью дронами «Герань-2» по цеху с дронами ВСУ под Харьковом

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Фото: ТАСС/Коновалов Алексей
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Российские войска, используя восемь дронов «Герань-2» нанесли удар по цеху с производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Богодухов Харьковской области. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны России.

Ведомство также поделилось видеокадрами, на которых запечатлен момент удара российскими дронами и точное попадание по объекту. После того как цеха завода были поражены, произошел мощный взрыв и последующее возгорание. Его запечатлели приборы ночного видения.

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Также 28 марта расчет БПЛА 1-й Славянской бригады группировки войск «Центр» рассказал «Известиям» об использовании беспилотника Supercam S350 для аэрофотосъемки и видеомониторинга целей украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Благодаря дрону-разведчику российские бойцы оперативно выявляют технику ВСУ.

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