Обвиняемые в мошенничестве Истомин и Омаров доставлены в Москву
Сергей Истомин и Никитас Омаров, обвиняемые по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере, 27 марта были доставлены в Москву. Об этом в том же день сообщили в Генпрокуратуре РФ.
На видео, предоставленном Генеральной прокуратурой, показано, как обвиняемые под конвоем передвигаются по московскому аэропорту.
В ведомстве сообщили 27 марта, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) экстрадируют Истомина и Омарова в Москву. По данным следствия, с 2019 по 2021 год Истомин похитил более 7 млн рублей, предназначенных для ресурсоснабжающих организаций. Омаров, в свою очередь, присвоил более 12 млн рублей, представившись родственником умершего долевого участника нескольких компаний.
Истомин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Омаров также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.