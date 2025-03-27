ОАЭ по запросу России экстрадируют двух обвиняемых в мошенничестве

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) экстрадируют в Москву обвиняемых по уголовным делам о мошенничестве Сергея Истомина и Никитаса Омарова. Об этом 27 марта сообщили на сайте Генеральной прокуратуры России.

Уточняется, что Истомин работал заместителем директора компании по производству, передаче и распределению пара и горячей воды в Свердловской области. В общей сложности с 2019 по 2021 год он похитил более 7 млн рублей, предназначенных для ресурсоснабжающих организаций. Обвиняемый вывел средства из оборота компании через расчетные счета подконтрольных ему предприятий.

Он также похитил около 570 тыс. рублей, которые получил от организаций в качестве субсидии из местного бюджета. Истомин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

Омаров, в свою очередь, присвоил более 12 млн рублей, представившись родственником умершего долевого участника нескольких компаний. По данным следствия, вместе с соучастниками он предоставил руководителям организаций фальшивые документы, якобы свидетельствующие о наличии у него права наследования, и получил от них дивиденды.

Омаров обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

«Обвиняемые скрылись от правоохранительных органов, по поручению Генпрокуратуры России они были объявлены в международный розыск. <...>В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России Сергей Истомин и Никитас Омаров будут доставлены в Москву», — сказано в сообщении ведомства.

Генеральная прокуратура РФ 7 февраля сообщила, что Турция по запросу российской стороны экстрадирует в Москву обвиняемого в убийстве человека и разбое Олима Махмудова. Мужчину объявили в розыск в 2011 году, было установлено, что он находится в Турции. Запрос на его экстрадицию направили в эту страну.