Ученые выяснили воздействие Тунгусского метеорита и изменений климата на водные экосистемы

Ученые из Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН изучили, как взрыв Тунгусского метеорита повлиял на экосистему водоемов вблизи эпицентра события. Также они изучили, какое влияние на биоразнообразие озер оказывают климатические изменения.

Исследование проводилось на труднодоступном озере Заповедное в Красноярском крае. Оно находится на границе вечной мерзлоты, благодаря чему его экосистема особенно чувствительна к климатическим изменениям.

«В основе технологии — методики, разработанные российскими учеными. Они базируются на анализе отложений, которые накапливаются на дне озер. Биоиндикаторами служат останки древней флоры и фауны. Например, частиц пыльцы растений, останки планктонных организмов, которые существовали в прошлом», — рассказал «Известиям» профессор кафедры биофизики СФУ, замдиректора по науке и ведущий научный сотрудник ИБФ СО РАН, доктор биологических наук Денис Рогозин.

Он объяснил, что в ходе научной работы ученые восстановили историю климата в регионе за последние 2,2 тыс. лет.

Вместе с тем в пробах специалисты обнаружили следы эрозии почвы из-за массового вывала деревьев, который произошел из-за так называемого тунгусского события — атмосферного взрыва, вызванного падением метеорита в 1908 году. Это изменило баланс экосистемы, и потребовалось около 50 лет для ее восстановления.

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