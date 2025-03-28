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Ученые выяснили воздействие Тунгусского метеорита и изменений климата на водные экосистемы

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Ученые из Сибирского федерального университета и Института биофизики СО РАН изучили, как взрыв Тунгусского метеорита повлиял на экосистему водоемов вблизи эпицентра события. Также они изучили, какое влияние на биоразнообразие озер оказывают климатические изменения.

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Исследование проводилось на труднодоступном озере Заповедное в Красноярском крае. Оно находится на границе вечной мерзлоты, благодаря чему его экосистема особенно чувствительна к климатическим изменениям.

«В основе технологии — методики, разработанные российскими учеными. Они базируются на анализе отложений, которые накапливаются на дне озер. Биоиндикаторами служат останки древней флоры и фауны. Например, частиц пыльцы растений, останки планктонных организмов, которые существовали в прошлом», — рассказал «Известиям» профессор кафедры биофизики СФУ, замдиректора по науке и ведущий научный сотрудник ИБФ СО РАН, доктор биологических наук Денис Рогозин.

Он объяснил, что в ходе научной работы ученые восстановили историю климата в регионе за последние 2,2 тыс. лет.

Вместе с тем в пробах специалисты обнаружили следы эрозии почвы из-за массового вывала деревьев, который произошел из-за так называемого тунгусского события — атмосферного взрыва, вызванного падением метеорита в 1908 году. Это изменило баланс экосистемы, и потребовалось около 50 лет для ее восстановления.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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