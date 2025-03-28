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В бундестаге рассказали о роли США в восстановлении «Северных потоков»

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Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt
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Возобновление работы газопровода «Северный поток – 2» для Германии будет невозможно без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Вполне вероятно, что США будут стремиться к дальнейшему расширению своего влияния на энергоснабжение Германии и Европы, в том числе через участие в продаже российского газа ФРГ, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре.

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«США — крупный поставщик СПГ в Германию и Европу, они могли бы извлечь дополнительную выгоду, если бы участвовали в продаже российского трубопроводного газа в Германию. Это укрепило бы их геостратегические и экономические интересы, но еще больше ослабило бы суверенитет европейских стран в этих жизненно важных вопросах. Также до сих пор неясно, были ли и в какой степени сами США ответственны за атаку на «Северный поток» или причастны к ней», — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают возобновление работы российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Газовый пропуск: в ФРГ рассматривают восстановление «Северных потоков»

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