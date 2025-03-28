Путин заявил об освобождении российскими военными территорий ЛНР на 99%
Луганская Народная Республика (ЛНР) освобождена российскими войсками на 99%, Донецкая Народная Республика (ДНР), Запорожская и Херсонская области освобождены на 70%. Об этом 27 марта заявил президент России Владимир Путин.
«Вооруженные силы России идут вперед, освобождают один населенный пункт за другим каждый день», — заявил Путин.
В связи с этим у российского лидера есть основания полагать, что российские войска добьют войска Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Путин также похвалил батальоны, работающие южнее Белгородской Демидовки.
Накануне Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии, и поблагодарил участвующих в спецоперации росгвардейцев за верность Отечеству и готовность до конца выполнить свой долг перед страной.