ВС РФ освободили Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства.
Кроме того, Российская армия нанесла поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов Харьковской области, а также в районе Торского, Новое и Ямполь ДНР. В результате действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) противник потерял более 250 военных на данных направлениях.
Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ уничтожили 33 347 единиц автомобильной техники.
23 марта ВС РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР. Потери украинской армии составили более 500 военнослужащих.