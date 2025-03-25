Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор
Сюжет:

ВС РФ освободили Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в ДНР

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, Российская армия нанесла поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов Харьковской области, а также в районе Торского, Новое и Ямполь ДНР. В результате действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) противник потерял более 250 военных на данных направлениях.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) ВС РФ уничтожили 33 347 единиц автомобильной техники.

Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
Дроны в разы повысили эффективность российских артрасчетов

23 марта ВС РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР. Потери украинской армии составили более 500 военнослужащих.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025