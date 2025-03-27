В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
В ночь на 28 марта в Москве ожидается сильный туман с видимостью до 200–700 м. Об этом 27 марта предупредили в пресс-службе столичного управления МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, туман ожидается в период с 22:00 27 марта до 10:00 28 марта.
В связи с ожидаемым атмосферным явлением ведомство рекомендует водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров на дороге.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал 26 марта, что уже в ближайшие выходные в Москве потеплеет до +11…+14 градусов. По его словам, природа переходит на весенний лад и впереди ждут хорошие теплые дни без осадков.