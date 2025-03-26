Синоптик назвал сроки возвращения солнца и тепла в Москву

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что уже в ближайшие выходные в Москве потеплеет до +11…+14 градусов.

В беседе с «Радио 1» в среду, 26 марта, специалист отметил, что природа переходит на весенний лад, и впереди ждут хорошие теплые дни без осадков.

Уже в выходные 29 и 30 марта температура воздуха повысится, но будет большой суточный ход, на почве возможны слабые заморозки.

Варакин указал на то, что март этого года станет самым теплым почти за 50 лет инструментальных наблюдений.

В первые пять дней апреля, согласно предварительным прогнозам, установится теплая погода, температура будет выше климатической нормы.

В четверг же, 27 марта, ожидается туман, небольшой дождь, столбики термометры поднимутся до +10 градусов.

Также 26 марта научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные. Температура воздуха будет превышать норму на 5–6 градусов.

В тот же день в Московской области объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 21:00 среды до 09:00 четверга, 27 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».