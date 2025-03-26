Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные, 29 и 30 марта, будет превышать норму на 5–6 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в среду, 26 марта.
«С пятницы по воскресенье температура от +10 до +15 градусов. Температура будет выше нормы на 5–6 градусов. К нам возвращается та погода, которая была в понедельник: будет много солнца», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».
Вильфанд добавил, что существенных осадков на выходных не ожидается. Также не прогнозируется какого-либо серьезного ветрового режима, передает RT.
Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что облачность с прояснениями, местами небольшой дождь и до +10 градусов ожидаются в столичном регионе в среду, 26 марта, сообщается на сайте kp.ru.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 24 марта сообщила, что до конца недели в столичном регионе будет облачная погода. Она также отметила, что 26 марта ожидается небольшой дождь. По словам Поздняковой, март закончится теплой погодой без существенных осадков.