Парижская прокуратура запросила для Саркози семь лет лишения свободы

Прокуратура Франции потребовала приговорить бывшего президента республики Николя Саркози к семи годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Об этом 27 марта сообщил телеканал BFMTV.

Также в ведомстве запросили для экс-главы государства штраф в размере €300 тыс. и невозможность избираться в течение 5 лет.

Экс-президента судят за «незаконное финансирование избирательной кампании», «пассивную коррупцию», «сокрытие хищения государственных средств» и «преступный сговор», говорится в сообщении.

В 2013 году французская система правосудия при расследовании дела Саркози получила показания франко-ливанского бизнесмена Зияда Такиеддина, который утверждал, что у него есть доказательства этого финансирования. Он рассказал, что передал три чемодана с банкнотами министерству внутренних дел Франции, которое в то время возглавлял Николя Саркози. В ходе проверки следователи обнаружили платеж на сумму €500 тыс. из-за рубежа на один из банковских счетов бывшего руководителя его предвыборной кампании Клода Геана. Отмечается, что на протяжении всего процесса он путался в своих показаниях.

Ранее, 7 февраля, Саркози обязали носить электронный браслет в рамках исполнения приговора по делу о «прослушках».

В октябре 2023 года бывшему президенту было предъявлено двойное обвинение в рамках дела об иностранном финансировании предвыборной кампании 2007 года. Следствие считает, что средства для переизбрания Саркози выделял экс-лидер Ливии Муаммар Каддафи.

Весной 2018 года бывший переводчик Каддафи Мифтах Миссури подтвердил финансирование избирательной кампании Саркози лидером Ливии.