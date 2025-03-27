В Кремле сообщили об отсутствии точной даты следующих переговоров между РФ и США
Точной даты проведения нового раунда переговоров между делегациями России и США пока нет. Об этом 27 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока точных дат нет, но в любом случае [диалог] будет продолжаться», — цитирует его ТАСС.
Также, отвечая на вопрос, планируют ли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время обсудить, как выполняются договоренности, достигнутые в Эр-Рияде, Песков сказал, что пока планов на такой разговор нет.
В ходе переговоров 24 марта в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
Позже, 25 марта, американский президент заявил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.