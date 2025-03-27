Путин поручил разработать план по ликвидации аварийного жилья в Арктике

Правительство России должно к 1 сентября подготовить план по ликвидации аварийного жилья в Арктике. С таким поручением президент РФ Владимир Путин выступил 27 марта на пленарном заседании Международного арктического форума.

Он назвал аварийное жилье острой проблемой для жителей северного региона.

«Поручаю правительству проработать план конкретных действий к 1 сентября текущего года. <...> План по решению этой проблемы должен быть рассчитан не менее чем на 10 лет», — заявил президент.

Также глава государства предложил с 2026 года распространить субсидии в сфере аренды жилья и на опорные населенные пункты Арктики. Предполагается, что таким образом арендное жилье станет более доступным для тех, кто только начинает трудовую деятельность в регионе, хочет жить и работать на его территории.

На пленарном заседании Путин также поручил правительству продлить программу реновации военных городков и закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут российские военнослужащие и их семьи. Это связано с тем, что в дальнейшем число военных в регионе будет расти.

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