Путин заявил о росте в будущем числа российских военных в Арктике
Количество российских военнослужащих в Арктике будет расти. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.
Он сообщил об этом, говоря о необходимости реновировать военные городки.
«Я хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», — сказал Путин.
Глава государства также поручил правительству продлить программы реновации военных говорков в ЗАТО и Арктике до 2030 года.
«Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи», — уточнил он.
Президент добавил, что такая программа должна действовать по меньшей мере до 2030 года.
Ранее в ходе заседания Путин заявил, что Россия выступает за равноправное сотрудничество между странами в Арктике. Президент подчеркнул, что Россия готова к работе в регионе со всеми государствами, ответственно относящимися к вопросам развития.