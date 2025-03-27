Путин заявил о росте в будущем числа российских военных в Арктике

Количество российских военнослужащих в Арктике будет расти. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске.

Он сообщил об этом, говоря о необходимости реновировать военные городки.

«Я хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», — сказал Путин.

Глава государства также поручил правительству продлить программы реновации военных говорков в ЗАТО и Арктике до 2030 года.

«Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи», — уточнил он.

Президент добавил, что такая программа должна действовать по меньшей мере до 2030 года.

Ранее в ходе заседания Путин заявил, что Россия выступает за равноправное сотрудничество между странами в Арктике. Президент подчеркнул, что Россия готова к работе в регионе со всеми государствами, ответственно относящимися к вопросам развития.