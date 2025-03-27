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Путин поручил поддержать туристические проекты в Арктике

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Туристические проекты, которые позволяют увидеть Арктику с новой стороны, должны получить поддержку. Об этом президент России Владимир Путин заявил 27 марта на пленарном заседании Международного арктического форума.

Он подчеркнул, что число туристов, посещающих Арктический регион, растет. По его словам, в соответствии с этим появляются новые проекты в сфере туризма. Так, глава государства отметил Центр арктического туризма с горнолыжным направлением в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), а также акватермальный курорт и всесезонный гостиничный комплекс в Карелии.

«Прошу и по линии федерального правительства, и в регионах поддержать такие инициативы, которые открывают новые границы Арктики, работают на повышение интереса к этому региону», — заявил он.

Также президент предложил включить обустройство инфраструктуры Белого моря в проект «Пять морей и озеро Байкал».

Он подчеркнул, что для открытия Арктики для массового туризма важен вопрос транспортной доступности от ремонта и строительства автодорог до развития авиасообщения. Президент напомнил, что РФ продлила льготы на авиабилеты в города Арктического региона. По его словам, в 2024 году такой возможностью воспользовались порядка 800 тыс. пассажиров.

Путин в том числе призвал поддерживать на Крайнем Севере разветвленную сеть аэропортов и обратил внимание, что воздушные гавани региона, орсобенно малые, нуждаются в обновлении. По его словам, в рамках профильного национального проекта модернизируем 16 аэродромов Арктической зоны, в том числе в Салехарде, Архангельске, Нарьян-Маре и Воркуте.

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На совещании по вопросу развития Арктики 27 марта Путин назвал Мурманск городом, подающим пример поступательного развития всем арктическим регионам. По его словам, город играет определяющую роль в развитии Арктики в целом. Кроме того, президент подчеркнул, что России необходимо выйти на конкретные решения по развитию Арктики.

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