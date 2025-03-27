Путин отметил необходимость выхода к конкретным решениям по развитию Арктики

России необходимо выйти на конкретные решения по развитию Арктики. Об этом 27 марта сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.

«После всех дискуссий нам нужно выходить на предельно конкретные финансовые, управленческие, законодательные решения. Напомню, мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки, инфраструктуру и флоты, договорились отработать все организационные моменты», — заявил он.

Глава государства также обратил внимание правительства, что в настоящее время еще не приняты необходимые решения и не составлена модель по развитию морских путей. Он подчеркнул, что нельзя откладывать реализацию проектов, которые важны для развития Арктического региона и России в целом.

Путин уточнил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию региона. Он отметил необходимость укреплять транспортную, логистическую инфраструктуры, расширить возможности экономики и бизнеса.

По словам президента РФ, нужно улучшать городскую среду и обустраивать населенные пункты с целью повышения качества жизни людей в регионе. Он подчеркнул, что необходимо сделать всё для комфортной и привлекательной жизни в Арктике.

В Мурманске 26–27 марта проводится VI Международный арктический форум, посвященный 500-летию открытия Севморпути.

Также на совещании Путин назвал Мурманск городом, который подает всем арктическим регионам пример поступательного развития. По его словам, Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики в целом.