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«Разговоры о важном» 31 марта — тема и программа урока

«Разговоры о важном» 31 марта посвятят творчеству Петра Чайковского
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В понедельник, 31 марта, в российских школах и колледжах пройдет очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Занятие, приуроченное к празднованию 185-летия со дня рождения Петра Чайковского, посвящено роли искусства в жизни людей. О чем будут говорить с учащимися, читайте в материале «Известий».

«Разговоры о важном» 31 марта — тема урока

Центральной фигурой занятия «Служение творчеством. Зачем людям искусство?» станет известный композитор Петр Чайковский. В 2025 году исполняется 185 лет со дня его рождения. Творческое наследие Чайковского оказало существенное влияние не только на русскую, но и на мировую культуру. Он считается одним из наиболее ярких представителей музыкального романтизма XIX века, а его произведения звучат в концертных залах, консерваториях, и театрах многих стран.

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На уроке школьникам и студентам колледжей расскажут о жизни и творчестве Чайковского. С ребятами также обсудят значимость искусства для человека, его роль в формировании личности, развитии общества и поддержании диалога между представителями разных культур.

Урок пройдет в формате беседы с включением творческих заданий. Методические материалы опубликованы на сайте проекта «Разговоры о важном».

«Разговоры о важном» 31 марта — программа урока

В ходе занятия школьникам всех возрастов покажут два познавательных видео. Ролик «Петр Ильич Чайковский. 185 лет» посвящен личности и творчеству великого композитора, его основным произведениям и новшествам, которые он привнес в музыку своего времени. Второй ролик — видеоинтервью с сотрудницей «Мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского» Адой Айнбиндер — затронет тему универсальности языка классической музыки.

Младшеклассникам расскажут о детстве и семье Чайковского, в частности о его отношениях с родителями, братьями и сестрами. Дети также выполнят интерактивное задание и узнают названия известных произведений композитора. В конце занятия с учениками 1–2-х классов поговорят о том, как красота проявляется в самых простых вещах и событиях. Ребятам из 3–4-х классов предложат послушать два разных по настроению отрывка произведений Чайковского и сравнить их, нарисовав свои ощущения от мелодии.

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С учащимися 5–7-х классов обсудят, почему люди занимаются творчеством и какую пользу искусство приносит каждому человеку. На примере произведений Чайковского школьникам расскажут о том, как музыка, живопись, литература и другие виды искусства помогают сохранять историю и традиции народов. В заключение школьники также смогут нарисовать свои впечатления от двух отрывков композиций Чайковского и обсудить результат с одноклассниками.

На занятии с учениками 8–11-х классов затронут тему искусственного интеллекта в творчестве и использования современных технологий при создании художественных произведений. С ребятами также поговорят о том, как искусство служит на благо общества и какую роль оно играет в формировании международного престижа страны. В конце урока учащимся дадут возможность высказаться на тему того, как сохранить интерес молодежи к классической музыке и научить новое поколение понимать искусство.

«Разговоры о важном» 31 марта — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, запущенный Министерством просвещения в 2022 году. Во время уроков, которые проходят каждый понедельник, школьники и студенты колледжей узнают об истории, государственном устройстве, географии и культуре России. С учащимися также обсуждают актуальные вопросы повседневной жизни, такие как выбор будущей профессии, отношения со сверстниками, родителями и т.д.

Предыдущее занятие, приуроченное к годовщине воссоединения Крыма с Россией и 100-летию детского центра «Артек», было посвящено истории полуострова и легендарного лагеря, воспитавшего не одно поколение пионеров.

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