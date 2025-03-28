«Я бы не вложила миллионы в NFT»

Крупные выставки Шагала и Родченко, «Подвиг музея» к 9 Мая, а еще — «Век пейзажа. Человек в городе и на лоне природы. Западноевропейский пейзаж XIX века», «Мир готики» и экспозиция, посвященная фигуре Мадам де Помпадур и эпохе рококо. В ГМИИ им. А.С. Пушкина теперь будет больше выставок и пройдет аудит. Говорить о стройке музейного квартала пока еще рано, а мода на NFT прошла . Об этом и не только «Известиям» рассказала директор Пушкинского Ольга Галактионова в своем первом большом интервью после назначения на этот пост в январе 2025-го.

«Будет кадровая реструктуризация — не увольнения, а именно реструктуризация»

— Ольга Николаевна, вы возглавляете ГМИИ уже два месяца. Скажите, пожалуйста, исходя из той картины, которую вы составили, как вы определяете основные проблемы и задачи для музея и лично для вас как для руководителя?

— Да, я достаточно уже разобралась, хотя, конечно, еще многое нужно узнать, проанализировать, разведать. Моя главная задача сейчас — навести порядок в тех вещах, где это требуется. Конечно, нужно и создавать интересные проекты, а главное — сохранить и приумножить всё то, что есть в нашем замечательном музее.

— Говоря о наведении порядка, вы имеете в виду аудит?

— Аудита требует любая организация, в которую приходит новый руководитель. Это нужно, чтобы понимать, какие проблемы есть, — без разницы, в музее ли, в театре или поликлинике. Будет кадровая реструктуризация — не увольнения, а именно реструктуризация. Будет активная работа по наведению порядка в фондах: проведем ревизию по некоторым приобретениям, которые в предыдущие годы вызывали дискуссии. Естественно, решения будем принимать вместе с коллегами . Также мне очень важно вернуть выставочный комитет в музей для того, чтобы была правильная и активная работа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Кто войдет в этот выставочный комитет? Вы говорили, что, возможно, будут такие должности, как менеджер выставки. Что это такое?

— В выставочный комитет войдут потрясающие научные сотрудники. Это важные имена для всей страны. То есть, естественно, это наши коллеги, и будет коллегиально приниматься решение о выставке. Это на самом деле правильная и здоровая работа любого музея. А что касается менеджера выставок — должен быть организатор процесса, потому что создание любой выставки состоит из большого количества аспектов: оформление, архитектура, транспортировка, логистика, страховка . Всегда должен быть человек, ответственный за процесс. Это должно быть правильно отстроено. В музее есть специалисты, которые это блестяще могут делать, и, думаю, это станет новым этапом в их карьере.

— То есть прежде такого сотрудника не было? Были только кураторы у выставок?

— Кураторы и менеджеры выставок — это разные вещи. Куратор — это человек, который придумывает выставку, занимается творческой составляющей, но кто-то должен отвечать и за организационный процесс.

«Мы будем привлекать РОСИЗО к совместной работе с ГМИИ им. А.С. Пушкина»

— До прихода в Пушкинский музей вы возглавляли РОСИЗО. Можете ли вы поделиться вашими ощущениями от новой должности по сравнению с прежней? На что большую часть времени вы тратили там и на что тратите сейчас?

— Пушкинский — один из величайших музеев мира. Таким он должен и оставаться навсегда. Это моя главная задача. И здесь передо мной стоят ровно те же задачи по наведению порядка, что были в РОСИЗО. Отстраивание хозяйства. Выставки, ремонты, закупки фонда — надо всё выстроить, чтобы это работало как часы. Я человек ответственный, организованный, поэтому мне это очень важно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В РОСИЗО занимались тем же?

— Да. И сейчас это идеально работающая структура, в которой я уверена. Думаю, что мы будем привлекать РОСИЗО к совместной работе с ГМИИ им. А.С. Пушкина . Система сейчас отстроена идеально.

— Вы пересматриваете выставочный план ГМИИ, разработанный до вас?

— Да, какие-то выставки были отменены, какие-то перенесены.

— Какие, например, отменили?

— Я не буду перечислять. Мне кажется, что если они отменены, то зачем это озвучивать?

— Но их много?

— Не очень. На самом деле выставочный план был небольшой. Теперь он будет больше, и мы его активно дорабатываем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Можете ли назвать какие-то большие проекты из запланированного?

— Будут крупные выставки Шагала, Родченко. Важный проект — «Подвиг музея», который у нас откроется к 9 Мая. Еще мы покажем «Век пейзажа. Человек в городе и на лоне природы. Западноевропейский пейзаж XIX века», «Мир готики» и экспозицию, посвященную фигуре Мадам де Помпадур и эпохе рококо.

— Это всё до конца года?

— С переходом на будущий, до середины 2026 года . Конечно, окончательно выставочный план еще не сверстан, идут дискуссии с научными сотрудниками. Но важно, чтобы он был интересным и широкой аудитории, и, конечно, специалистам.

«Мало кто ответит, что такое NFT»

— При Марине Лошак в музее была проделана реэкспозиция и чувствовался важный акцент на современном искусстве. Елизавета Лихачева стала возвращать предыдущую экспозицию, и кто-то даже пошутил про нее, вспомнив фразу Александра I: «При мне всё будет, как при бабушке». Можете ли вы охарактеризовать свою стратегию? И в какой пропорции вы будете сочетать современное искусство и традиционное?

— Каждый руководитель был связан со своим временем, и обсуждать их, мне кажется, не совсем правильным. А про свою стратегию могу сказать, что она сформулирована в самом названии Пушкинского: это Государственный музей изобразительных искусств. Он и про Запад, и про Восток, и про Север, и про Юг. Про российское, советское и современное изобразительное искусство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Ирина Антонова устраивала коллаборации музея, например, с модными домами. Вы планируете что-то такое с российскими брендами?

— Считаю, что сейчас время междисциплинарности, межмузейности и межведомственности. Я это декларирую достаточно активно и открыто. И, конечно, возможны такие взаимодействия, коллаборации. Но нужно время, чтобы понять, как правильно это сделать.

— В продолжение темы междисциплинарности: в РОСИЗО вы развивали не только классическое искусство, но и видеоарт, — создали даже конкурс «Миры Тарковского». Планируете ли продолжать шаги в этом направлении в ГМИИ?

— В Пушкинском большая медиатека и хорошая коллекция видеоарта. Я бы очень хотела, чтобы ГМИИ вступил в партнерство с «Миром Тарковского». Сейчас конкурс проводится совместно с фестивалем «Зеркало» в Иваново. Но, мне кажется, и для музея важно отслеживать тенденции, талантливых художников.

— А коллекцию ГМИИ будете пополнять, например, работами победителей?

— Конечно, если будет чем пополнять, если будут достойные произведения видеоарта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В связи с цифровым искусством еще была такая модная история, как NFT, и некоторые музеи начали работать с этим. Как вам кажется, ГМИИ может как-то использовать NFT?

— Хотя я активно выступала по поводу NFT, мне кажется, это была такая кратковременная мода. Если сейчас спросить у людей, что такое NFT, мало кто ответит.

— А люди вкладывали в это миллионы.

— Хорошо, когда есть миллионы, тогда их можно вложить. Я бы не вложила, даже если бы они у меня были.

«Стройка идет уже почти 15 лет. Но пока мы говорим о том, чего нет»

— Есть ли выставка, о которой вы мечтаете?

— У меня вообще такое убеждение, что то, что люблю я лично, в общем-то мало кому интересно. Я поставлена руководством управлять сейчас этим музеем и соблюдать его интересы. Это не реализация моих амбиций. Мне важно делать то, что актуально, нужно и важно как для музея, так и для аудитории. А мои мечты и фантазии — это все-таки не про работу.

— И все-же о мечтах: Ирина Антонова мечтала о музейном квартале. Как вам кажется, какой объект может открыться и влиться в этот музейный квартал?

— Вы спрашиваете про музейный квартал, которого еще нет. Нет даже даты открытия. Да, у нас существует график, да, у нас есть планы, но...

Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Галактионова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Стройка же идет вовсю?

— Да, стройка идет уже почти 15 лет. Но пока мы говорим о том, чего нет. Мы фантазируем. А мне кажется, что надо говорить о том, что есть, и о том, что будет в ближайшем будущем. Работа идет, она плановая, у нас прекрасные партнеры, быстрый график. Всё это идет по своим рельсам, и дай бог, когда будет открытие музейного квартала, тогда мы о нем поговорим.

— Мы сейчас находимся в кабинете Ирины Антоновой. Как вам кажется, не стоит ли его законсервировать и сделать из него своего рода музей в музее?

— По сути, этот кабинет на данный момент служит официальным местом приемов. Основная часть моей работы проходит в другом кабинете. Но закрывать его совсем мне кажется неправильным. Это неотъемлемая часть рабочих процессов музея.