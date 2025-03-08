Загнать «Волну»: гравюра Хокусая и утерянная картина Васнецова

Ночной бред Крученых, утерянные нищие Васнецова, самая известная восточная гравюра в мире и статуя Будды XIV века из Тибета. Март традиционно считается одним из пиковых месяцев аукционного сезона . И хотя торги современным западным искусством, где, как правило, и фигурируют самые впечатляющие цифры, уже позади, коллекционеров ждет немало ярких лотов, которым только предстоит обрести нового хозяина . Подробности — в материале «Известий».

Утерянная картина Виктора Васнецова

Самый дорогой российский лот в этом месяце — «Богомольцы» Виктора Васнецова. Довольно крупный холст (более метра в ширину) впервые предстал перед публикой на ретроспективе художника в Государственном Русском музее (ГРМ). Весь XX век о нем ничего не было известно, пока в 2003-м произведение не оказалось на Sotheby’s — где, однако, оно было продано за смешные $50 тыс. как работа неизвестного мастера. К сч астью, купил его наш соотечественник, после чего начались серьезные исследования, причем за дело взялись специалисты ГРМ. Они же в итоге и определили авторство .

Обычно мы к рассказам об утерянном и чудом найденном шедевре относимся со скепсисом. Тем более когда неподписанное полотно атрибутируют великому живописцу. Но в данном случае всё выглядит и правда убедительно. Дело в том, что у Васнецова есть целый ряд произведений, которые могут считаться эскизами или прообразами «Богомольцев» .

Фото: МАД

« Впервые Васнецов создает акварельное изображение группы поющих нищих еще в 1867 году. Первый полноценный прообраз полотна на эту тему Васнецов пишет в 1871– 1872-х и неоднократно дорабатывает. К этому сюжету художник возвращается в 1873-м, работая над картиной «Нищие певцы» , которая сейчас находится в собрании Вятского художественного музея», — подчеркивают в Московском аукционном доме.

Вдобавок подготовительный рисунок Васнецова из собрания Третьяковки прямо сейчас можно увидеть на выставке в Доме-музее живописца .

Всё это определяет немалый эстимейт лота — $1,5 млн . Большие полотна классика XIX века весьма редки на торгах, ну а когда у них такая история — тем более.

Статуя Будды XIV века

Sotheby’s проведет в этом месяце торги индийским и гималайским искусством. Топ-лотом аукциона станет бронзовая статуя Будды высотой 70 см, изготовленная в XIV веке . Этот удивительный раритет был отлит неизвестным мастером для одного из монастырей центрального Тибета и перекликается с бронзовыми статуями из монастыря Шалу . Основанный в XI веке и разместившийся в горах, на высоте примерно 4 км над уровнем моря, Шалу известен в первую очередь своими росписями XIV столетия. В тот же период и позже для него был создан ряд фигур сидящих божеств, в том числе статуя Будды . Она имеет безусловное сходство с экземпляром Sotheby’s, но по ряду признаков датируется более поздним временем — XV веком.

Фото: sothebys.com

Важно и то, что у описываемой скульптуры сохранился оригинальный двойной постамент, на котором изображены листы лотоса и веер Будды .

Хороший вопрос — как этот религиозный предмет попал на Запад: сообщается, что до 1980 года он хранился в американской частной коллекции, затем попал в калифорнийскую галерею, а оттуда был продан в 1988-м нынешним владельцам — голландцам . Так или иначе, никаких претензий со стороны государственных или религиозных организаций в адрес аукционного дома не было, так что если найдутся желающие заплатить за статую от $600 тыс до $1,5 млн, она вскоре обретет нового хозяина .

Знаменитая гравюра Хокусая

Восточное искусство будут продавать и Christie's. И там внимание привлекает одна из самых известных гравюр в мире: «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая. Это первая работа из цикла «Тридцать шесть видов Фудзи». Она датируется 1830 годом, когда художнику было уже 70 лет. Комплект из 36 ксилографий (гравюр на дереве) сразу стал очень востребованным , после чего было решено сделать дополнение — еще 10 листов с изображениями горы с другой стороны. Однако ни одно из остальных изображений не заняло такого места в мировой культуре, как «Большая волна». Начиная с XIX века его бесконечно воспроизводили, тиражировали, использовали как символ японского искусства, ну а в XX столетии этот образ и вовсе стал частью масскульта.

Фото: christies.com

Сегодня вещь Хокусая можно увидеть в рекламе и кино, на фасадах домов, на одежде и сумках... Перечислять бессмысленно. Достаточно один раз взглянуть на картинку, чтобы понять: вы ее точно видели. Отсюда и немалый (особенно для тиражной вещи) эстимейт: $400 – 600 тыс . Впрочем, это далеко не рекордный уровень. Два года назад другой отпечаток той же гравюры был продан за $2,8 млн . Всё дело в том, что он был из числа самых ранних, когда доска, с которой делался принт, еще не слишком износилась. В случае с новым лотом Christie's деликатно обходит вопрос даты его появления , из чего можно заключить, что это более поздний экземпляр — впрочем, подписанный самим художником и, следовательно, имеющий формально тот же статус, что и первый тираж .

Напечатанная вручную книга Алексея Крученых

Интереснейший лот, тоже связанный с тиражным искусством, представляет российский аукционный дом «Литфонд». Это книга «Ночные каракули. Литутиль первый» футуриста Алексея Крученых, напечатанная им вручную в количестве 10 экземпляров . Автор «заумного» стихотворения «Дыр бул щыл» стоял у истоков жанра рукописной футуристической книги. Выпускать такие работы — как правило, в соавторстве с великими художниками (Ольгой Розановой, Наталией Гончаровой и другими) — Крученых начал еще в 1910-х . Идея была в том, что не только смысл текста, но и сам его облик имеет художественное значение, становится выразительным образом. Таковы «Взорваль», совместные с Хлебниковым «Игра в аду» и «Мирсконца»... Печатались они, как правило, литографическим способом (с авторских листов), количеством несколько сот экземпляров .

Фото: bidspirit.com