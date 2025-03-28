В Татарстане могут создать третью особую экономическую зону «Зеленая долина»

Минэкономразвития России обнародовало проект по созданию новой промышленно-производственной особой экономической зоны (ОЭЗ) в республике Татарстан, которая будет сконцентрирована на территории Заинского района. Об этом рассказали «Известиям» 28 марта в пресс-службе министерства.

«Особая экономическая зона — эффективный механизм для создания в регионах новых точек экономического роста. Это форма поддержки бизнеса, предполагающая инфраструктурное обеспечение, льготное налогообложение, таможенные и административные преференции»– привели слова временно исполняющего обязанности директора департамента регионального развития Минэкономразвития России Александр Солдатов в пресс-службе.

По его словам, создание ОЭЗ позволит поддержать целый ряд связанных друг с другом производственной кооперацией высокотехнологичных инвестиционных проектов и сформировать целый кластер в сфере биотехнологий.

В рамках ОЭЗ «Зеленая долина» будет организован биотехнологический кластер, опирающегося на глубокую переработку лубяного зерна. В список первоочередных входят шесть проектов по первичной и глубокой переработке агрокультур, производству биоудобрений и хелатов биогенных металлов, длинного и короткого льняного волокна, сорбентов, биологически активных добавок.

Согласно опубликованным документам, прогнозируется, что к концу 2034 года объем осуществленных инвестиций потенциальных резидентов составит более 15 млрд рублей, при этом будет создано не менее 444 рабочих мест.

В Минэкономразвития отмечают, что особые экономические зоны — один из ключевых драйверов развития территорий. Затраты государства на инфраструктуру и льготы для бизнеса окупаются за счет роста налогов и таможенных платежей резидентов. Сегодня в России действует 57 ОЭЗ, на территории которых работает 1,2 тыс. резидентов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 6,2 трлн рублей, из них около 2 трлн рублей уже вложено, создано 83 тыс. рабочих мест.

Ранее, 5 марта, в Минэкономразвитии «Известиям» сообщили, что участники ОЭЗ демонстрируют значительно более высокие экономические результаты по сравнению с компаниями-нерезидентами. Отмечалось, что на конец 2024 года в ОЭЗ зарегистрировано 1060 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что составляет 87% от общего числа резидентов. В 2023 году их совокупный доход превысил 223 млрд рублей. В пересчете на одно предприятие средний доход участника ОЭЗ составил более 210 млн рублей, что в 10 раз выше аналогичного показателя для нерезидентов.