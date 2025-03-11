Заповедные места: в России появятся новые ОЭЗ
Правительство России приняло постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Вологодской, Московской и Новосибирской областях. Почему были выбраны именно эти регионы и как это отразится на их экономическом развитии, разбирались «Известия».
Особенности регионов
ОЭЗ «Вологодская» создается в формате компактной промышленной площадки на территории 76 га в непосредственной близости к областному центру, трем федеральным трассам, железнодорожным и авиационным узлам региона, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Только на первом этапе речь идет о реализации шести инвестпроектов на сумму инвестиций свыше 8,7 млрд и планах создать 788 рабочих мест.
«На базе ОЭЗ формируются два кластера — металло- и деревообработки. Это те специализации, по которым в регионе имеются все необходимые компетенции и кадровая база для того, чтобы заявленные проекты состоялись. Кластер металлообработки будет включать производство подшипников, арматуры, уголков, металлических полос, амальгамных ламп, а кластер деревообработки будет включать производство мебели, готовых домокомплектов и стружечных плит», — уточнили в министерстве.
Цех литья на заводе территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане
«Большой Серпухов» — полностью частный проект создания уже шестой ОЭЗ в Московской области, непосредственно в городской черте Серпухова, которому летом прошлого года присвоен статус наукограда, сообщили в министерстве. На первом этапе зона будет представлять собой компактную территорию площадью порядка 30 га. По замыслу, здесь появится кластер медицины и инноваций, состоящий не менее чем из семи предприятий с заявленным объемом инвестиций свыше 8 млрд рублей. Планируется создать 896 рабочих мест на современных производствах.
Кластер медицины, по данным Минэка, включит производство систем для дезинфекции и стерилизации эндоскопов, оборудования для анализа ДНК, РНК и белков и выявления наследственных особенностей организма, генератора холодной плазмы «Аргос», производство имплантов, лекарственных препаратов. В кластере инноваций будут разрабатываться технологии для автономных устройств пожаротушения и автономных систем обеспечения микроклимата в подэкипировочном пространстве, рассчитанных на условия экстремально низких температур.
«Новосибирск» — тоже полностью частный проект промышленно-производственной ОЭЗ, но с принципиально другой концепцией. В данном случае речь идет про площадку 406 га в черте города Новосибирска в формате «сухой порт» в непосредственной близости к Транссибу, аэропорту Толмачево и промышленно-логистическому парку.
Новосибирск
«На базе площадки будут сформированы кластеры логистики и строительной продукции, всего на первом этапе ожидается реализация пяти проектов на сумму инвестиций свыше 9,2 млрд с планами создать 700 рабочих мест. Кластер логистики будет включать два крупных транспортно-логистических терминала с контейнерными площадками и распределительной инфраструктурой, а кластер строительной продукции на первом этапе будет включать три производства: тротуарной плитки, электротехнического оборудования и изделий из древесины», — рассказали в Минэке.
Условия работы
Создание ОЭЗ позитивно влияет на экономику: увеличиваются налоговые поступления как в федеральный, так и в региональный бюджеты, растет занятость населения, усиливается конкуренция, а также развивается производство смежных товарных групп, сообщила «Известиям» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель. В долгосрочной перспективе это влечет за собой рост соседних регионов и в целом укрепляет экономическую структуру страны.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк»
ОЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в том числе по локализации производства в России и выходу на евразийский рынок, напомнил в беседе с «Известиями» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Среди основных мер поддержки:
- Минимальные административные барьеры.
- Налоговые льготы и таможенные преференции.
- Сниженные цены на аренду и выкуп земли.
- Помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его развития, а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих компаний ОЭЗ.
Выбор конкретных регионов обусловлен наличием подходящих условий, готовностью и запросом бизнеса. Анонсирование планов по созданию ОЭЗ в Новосибирской, Вологодской областях было сделано задолго до окончательного решения правительства. Стоит отметить, что санкции стали катализатором развития таких зон.
Преференциальные режимы остаются основным системным инструментом поддержки развития бизнеса в Российской Федерации, сказал «Известиям» директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.
Производственная линия для медицинского оборудования на предприятии резидента ОЭЗ «Дубна»
— На сегодня возможности прямой финансовой поддержки бизнеса ограничены, поэтому разнообразные льготы, в том числе и налоговые, играют важную роль. Создание ОЭЗ предполагает не только налоговые, таможенные и административные льготы, но и инфраструктурную поддержку резидентов, — напомнил эксперт.
Первоначально при создании новых ОЭЗ заявляются не самые крупные проекты.
— Речь идет о 8–10 млрд рублей инвестиций и создании около 1 тыс. новых рабочих мест в каждой из зон. Наибольшего внимания заслуживает ОЭЗ в Московской области, которая создается в рамках проекта «Большой Серпухов» и предполагает реализацию более наукоемких проектов. В данном случае можно говорить о том, что эти проекты дополнят меры поддержки развития наукограда, — рассказал Дмитрий Землянский.
Отбор новых мест
Выбор регионов для реализации программ льготных условий продиктован планами развития этих областей, а также наличием инвесторов и компаний, заранее представивших свои проекты, добавил в беседе «Известиями» член Генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. В первую очередь ставка делается на обрабатывающую промышленность, высокотехнологичные отрасли экономики, туризм и логистическую инфраструктуру.
Проекты нацелены на импортозамещение и поддержку отечественного производства, подчеркнул он. В перспективе выбранные регионы смогут благоприятно повлиять на рост ВВП.
— Компании, в свою очередь, могут рассчитывать на снижение арендных платежей, получат таможенные послабления и налоговые льготы, — сказал он. — Вологодская, Московская, Новосибирская области уже имеют логистические и производственные преимущества за счет развитости столиц регионов.
Особая экономическая зона «Титановая долина», Свердловская область
Подобные возможности, по его мнению, являются надежным плацдармом для будущих предприятий, то есть их создание будет происходить не с нуля. Тем не менее приток денежных средств в указанные субъекты, вероятно, побудит предпринимателей из других областей представить правительству свои проекты.
— Можно предположить, что количество новых особых экономических зон в скором будущем увеличится, — считает Владимир Прохоров.