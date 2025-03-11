Заповедные места: в России появятся новые ОЭЗ

Правительство России приняло постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Вологодской, Московской и Новосибирской областях. Почему были выбраны именно эти регионы и как это отразится на их экономическом развитии, разбирались «Известия».

Особенности регионов

ОЭЗ «Вологодская» создается в формате компактной промышленной площадки на территории 76 га в непосредственной близости к областному центру, трем федеральным трассам, железнодорожным и авиационным узлам региона, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Только на первом этапе речь идет о реализации шести инвестпроектов на сумму инвестиций свыше 8,7 млрд и планах создать 788 рабочих мест.

«На базе ОЭЗ формируются два кластера — металло- и деревообработки. Это те специализации, по которым в регионе имеются все необходимые компетенции и кадровая база для того, чтобы заявленные проекты состоялись. Кластер металлообработки будет включать производство подшипников, арматуры, уголков, металлических полос, амальгамных ламп, а кластер деревообработки будет включать производство мебели, готовых домокомплектов и стружечных плит», — уточнили в министерстве.

Цех литья на заводе территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Большой Серпухов» — полностью частный проект создания уже шестой ОЭЗ в Московской области, непосредственно в городской черте Серпухова, которому летом прошлого года присвоен статус наукограда, сообщили в министерстве. На первом этапе зона будет представлять собой компактную территорию площадью порядка 30 га. По замыслу, здесь появится кластер медицины и инноваций, состоящий не менее чем из семи предприятий с заявленным объемом инвестиций свыше 8 млрд рублей. Планируется создать 896 рабочих мест на современных производствах.

Кластер медицины, по данным Минэка, включит производство систем для дезинфекции и стерилизации эндоскопов, оборудования для анализа ДНК, РНК и белков и выявления наследственных особенностей организма, генератора холодной плазмы «Аргос», производство имплантов, лекарственных препаратов. В кластере инноваций будут разрабатываться технологии для автономных устройств пожаротушения и автономных систем обеспечения микроклимата в подэкипировочном пространстве, рассчитанных на условия экстремально низких температур.

«Новосибирск» — тоже полностью частный проект промышленно-производственной ОЭЗ, но с принципиально другой концепцией. В данном случае речь идет про площадку 406 га в черте города Новосибирска в формате «сухой порт» в непосредственной близости к Транссибу, аэропорту Толмачево и промышленно-логистическому парку.

Новосибирск Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«На базе площадки будут сформированы кластеры логистики и строительной продукции, всего на первом этапе ожидается реализация пяти проектов на сумму инвестиций свыше 9,2 млрд с планами создать 700 рабочих мест. Кластер логистики будет включать два крупных транспортно-логистических терминала с контейнерными площадками и распределительной инфраструктурой, а кластер строительной продукции на первом этапе будет включать три производства: тротуарной плитки, электротехнического оборудования и изделий из древесины», — рассказали в Минэке.

Условия работы

Создание ОЭЗ позитивно влияет на экономику: увеличиваются налоговые поступления как в федеральный, так и в региональный бюджеты, растет занятость населения, усиливается конкуренция, а также развивается производство смежных товарных групп, сообщила «Известиям» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель. В долгосрочной перспективе это влечет за собой рост соседних регионов и в целом укрепляет экономическую структуру страны.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» Фото: ТАСС/Александр Рюмин

ОЭЗ предлагают бизнесу ряд конкурентных преимуществ для реализации проектов, в том числе по локализации производства в России и выходу на евразийский рынок, напомнил в беседе с «Известиями» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Среди основных мер поддержки:

Минимальные административные барьеры.

Налоговые льготы и таможенные преференции.

Сниженные цены на аренду и выкуп земли.

Помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его развития, а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих компаний ОЭЗ.

Выбор конкретных регионов обусловлен наличием подходящих условий, готовностью и запросом бизнеса. Анонсирование планов по созданию ОЭЗ в Новосибирской, Вологодской областях было сделано задолго до окончательного решения правительства. Стоит отметить, что санкции стали катализатором развития таких зон.

Преференциальные режимы остаются основным системным инструментом поддержки развития бизнеса в Российской Федерации, сказал «Известиям» директор Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

Производственная линия для медицинского оборудования на предприятии резидента ОЭЗ «Дубна» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— На сегодня возможности прямой финансовой поддержки бизнеса ограничены, поэтому разнообразные льготы, в том числе и налоговые, играют важную роль. Создание ОЭЗ предполагает не только налоговые, таможенные и административные льготы, но и инфраструктурную поддержку резидентов, — напомнил эксперт.

Первоначально при создании новых ОЭЗ заявляются не самые крупные проекты.

— Речь идет о 8–10 млрд рублей инвестиций и создании около 1 тыс. новых рабочих мест в каждой из зон. Наибольшего внимания заслуживает ОЭЗ в Московской области, которая создается в рамках проекта «Большой Серпухов» и предполагает реализацию более наукоемких проектов. В данном случае можно говорить о том, что эти проекты дополнят меры поддержки развития наукограда, — рассказал Дмитрий Землянский.

Отбор новых мест

Выбор регионов для реализации программ льготных условий продиктован планами развития этих областей, а также наличием инвесторов и компаний, заранее представивших свои проекты, добавил в беседе «Известиями» член Генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. В первую очередь ставка делается на обрабатывающую промышленность, высокотехнологичные отрасли экономики, туризм и логистическую инфраструктуру.

Проекты нацелены на импортозамещение и поддержку отечественного производства, подчеркнул он. В перспективе выбранные регионы смогут благоприятно повлиять на рост ВВП.

— Компании, в свою очередь, могут рассчитывать на снижение арендных платежей, получат таможенные послабления и налоговые льготы, — сказал он. — Вологодская, Московская, Новосибирская области уже имеют логистические и производственные преимущества за счет развитости столиц регионов.

Особая экономическая зона «Титановая долина», Свердловская область Фото: ТАСС/Вова Жабриков

Подобные возможности, по его мнению, являются надежным плацдармом для будущих предприятий, то есть их создание будет происходить не с нуля. Тем не менее приток денежных средств в указанные субъекты, вероятно, побудит предпринимателей из других областей представить правительству свои проекты.

— Можно предположить, что количество новых особых экономических зон в скором будущем увеличится, — считает Владимир Прохоров.