Цены на эталонные сорта нефти снижаются в ходе торгов. Июньские фьючерсы марки Brent, согласно лондонской бирже ICE, снизились на 0,3% и дошли до отметки чуть ниже $73 за баррель, передает телеканал «Известия». Контракты WTI с датой поставки в мае, по данным Нью-Йоркской товарной биржи, в ходе торговой сессии опустились до $69 за бочку.

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