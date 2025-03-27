В МИД РФ заявили о необходимости отказа Запада от расшатывания устоев ООН
Западные страны не имеют иного выбора, кроме как прекратить попытки подмены принципов Организации Объединенных Наций (ООН) собственными правилами. Об этом 27 марта заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, выступая на Международном научно-дипломатическом конгрессе, посвященном 80-летию Ялтинской конференции глав трех государств антигитлеровской коалиции.
«До тех пор, пока западное меньшинство не осознает, что у него нет иного выбора, кроме как отказаться от расшатывания устоев ООН и вернуться к равноправному диалогу со всеми заинтересованными игроками, попытки подмены устава всемирной организации так называемым порядком, основанным на правилах, будут продолжаться», — сказал дипломат.
По его словам, Запад навязывает миру свои правила, не обеспечивая равноправного участия стран мирового большинства. В ответ на это Россия продолжит усилия по укреплению международного права и роли ООН.
«И только при условии выработки общего согласия Объединенные Нации смогут восстановить доверие, преодолеть разногласия, прийти к общему знаменателю по большинству вопросов повестки дня, стабилизировать международную обстановку», — заключил Логвинов.
Ранее в этот день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что авторитет России в организации остается непоколебимым на фоне интриг стран Запада. Представитель отметил, что уважение стран — участниц ООН к РФ только выросло благодаря твердой и независимой позиции Москвы в отстаивании своих интересов.