В Госдуме оценили начало возвращения в Россию ушедших зарубежных брендов
Нужно относиться избирательно к возвращению зарубежных брендов на российский рынок. Такое мнение замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин высказал в четверг, 27 марта.
Он назвал абсолютно правильным озвученный государством принцип, согласно которому рассматривать ситуации с возращением зарубежных брендов стоит индивидуально и строго в зависимости от российских интересов.
«То есть если есть компания, которая нам нужна и которую мы не удосужились до сих пор заменить или не будем ее заменять точно, то тогда пусть приходит. <...> А массовый рынок пусть будет принадлежать российским компаниям», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.
Ранее в этот день производитель бытовой техники Ariston заявил о намерении вернуться на российский рынок, пишет «Москва 24».
В компании уточнили, что 26 марта 2025 года указом президента РФ холдинг Ariston был восстановлен во владении и полном управлении акциями своего российского дочернего общества ООО «Аристон Термо Рус», передает RT.
В апреле 2024 года президент России Владимир Путин передал 100% акций работающих в России дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпром бытовые системы».