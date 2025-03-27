Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении в Россию
Итальянский производитель бытовой техники Ariston решил вернуться на российский рынок. Об этом говорится в заявлении компании.
«Ariston Group, мировой лидер в области решений для устойчивого теплового комфорта, сообщает, что 26 марта 2025 года указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] № 176 Ariston Holding N.V. восстановлен во владении и полном управлении акциями своего российского дочернего общества ООО «Аристон Термо Рус», — говорится в документе.
Исполнительный председатель компании Паоло Мерлони заявил, что они планируют возобновить сотрудничество с российским руководством, строго соблюдая все действующие ограничения. В этой связи Ariston пересмотрит свое решение о деконсолидировании Ariston Thermo Rus, принятое 1 августа 2024 года.
В апреле 2024 года Путин передал 100% акций работающих в России дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate структуре «Газпром бытовые системы». Однако 26 марта текущего года российский лидер отменил соответствующее решение.