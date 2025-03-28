Парный заряд: как российский дуэт борется за победу в Майами

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Майами, обыграв Екатерину Александрову и Пейтон Стирнс. Серебряные призеры Олимпиады-2024 провели неудачный первый сет, точнее, его концовку, но смогли собраться на вторую партию и в итоге пройти дальше. На тай-брейке американка буквально рассыпалась, а в одиночку Александрова не смогла противостоять одному из самых перспективных дуэтов мира. В полуфинале наших девушек ждет встреча с азиатской парой Цзян Синью / У Фансянь.

Проблемы с желудком

13-матчевая победная серия Мирры Андреевой на «тысячниках» в одиночном разряде оборвалась в Майамина на этой неделе в поединке с американкой Амандой Анисимовой (6:7, 6:2, 3:6). В ходе этого матча 17-летняя россиянка два раза вызывала на корт врачей, и стало понятно — у нее какие-то проблемы со здоровьем. Уже на следующий день (25 марта) — Мирре вместе с Дианой Шнайдер надо было играть с парой из Китая Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. До игры ходили слухи о снятии Андреевой с турнира, но ничего подобного не произошло — напротив, Мирра вышла заряженной и свежей, а наш дуэт всего за 50 минут обеспечил себе выход в четвертьфинал (6:2, 6:1)

Оказалось, что за три часа до игры с Анисимовой победительница турниров в Дубае и в Индиан-Уэллс почувствовала боли в желудке, с которыми до игры справиться не удалось, — с лекарствами по понятным причинам спортсменам надо быть крайне осторожными.

Сама Мирра после победного матча 1/8 финала в паре на вопрос о здоровье отреагировала спокойно.

— Сейчас уже всё хорошо. Я бы не сказала, что проиграла только поэтому. Она (Анисимова) провела очень хороший матч. А у меня было много возможностей, которыми я не воспользовалась, — прокомментировала «Известиям» Андреева-младшая. — Не слишком ли много матчей я провела за последнее время? Конечно, устаешь чуть-чуть, но особо нет выбора — просто продолжаешь играть и знаешь, что скоро будет отдых. Я бы не сказала, что прямо супер устала. Так что спокойно продолжаю играть в паре.

В упорной борьбе

За выход в полуфинал Мирре и Диане предстояло сразиться куда с более грозными соперницами, чем на ранних стадиях. В Майами Александрова и Стирнс выбили из борьбы четвертых сеяных Елену Остапенко и Эллен Перес, а также проводят сильный сезон в одиночном разряде. Особенно это касается россиянки, которая после начала сотрудничества с Игорем Андреевым выдала один из лучших отрезков в карьере. Уроженка Челябинска выиграла турнир в Линце (самый крупный в карьере), а затем дошла до полуфинала «тысячника» в Дохе. Правда, после восьмиматчевой победной серии (в том числе прекрасной виктории над первой ракеткой мира Ариной Соболенко) Александрова проиграла четыре матча подряд в одиночке.

Впрочем, настроение можно было улучшить в парном разряде, и первый сет четвертьфинала Екатерина провела выше всяких похвал. В одном из геймов она четыре раза подряд (!) подала навылет. А при счете 5:4 заработала два сетбола. Выиграть стартовую партию с первой попытки не получилось, но Мирра и Диана предоставили еще одну возможность оппонентам. При счете 6:5 Александрова и Стирнс также заработали сетболы, и американка смогла выиграть решающий розыгрыш у сетки.

Вторая партия началась с того, что российско-американский дуэт взял свой гейм под ноль. Показалось, что это может стать серьезным ударом для Шнайдер и Андреевой, но это, наоборот, их только разозлило. В третьем они заработали свой первый брейк-пойнт в этой встрече, а в пятом взяли подачу соперниц. Причем сделали это под ноль. Стирнс помогла двойной ошибкой. Второй брейк случился при счете 5:3, и этот гейм получился достаточно драматичным. В нем Мирра трижды удачно сыграла у сетки. Дважды в начале гейма (0:30) и в решающем розыгрыше при 40:40.

Так дело дошло до тай-брейка, где реальной борьбы не получилось. При счете 1:0 Пейтон ошиблась у сетки, а при 3:1 совершила двойную ошибку. Российский же дуэт поймал кураж и в итоге довел дело до логического конца. В качестве хедлайнера в этот раз выступала Мирра, но решающее очко — красивым ударом в коридор — набрала Диана.

После этой победы Шнайдер поднялась на 21-ю строчку в Live-рейтинге парного разряда, Андреева-младшая — на 24-ю. Для обеих это лучший результат в карьере. В случае успеха в Майами Диана может дебютировать в топ-15, Мирра — в топ-20.

Для Екатерины и Пейтон же четвертьфинал «тысячника» тоже крутой результат, учитывая, что они попали в сетку в качестве альтернативных участников.

Далее Мирре и Диане играть с китаянкой Цзян Синью и филипинкой У Фансянь. В ⅛ финала они прошли сильных американок Джессику Пегулу и Эшлин Крюгер, поэтому представляют серьезную угрозу.