«Я фанат Мирры, и речь не только про теннис»

Анастасия Павлюченкова блестяще начала сезон: впервые с 2019 года вышла в четвертьфинал Australian Open и там на равных билась с Ариной Соболенко. Россиянка прервала серию первой ракетки мира из 25 сетов, выигранных в Мельбурне, а в решающей партии дважды вела с брейком, но всё же не смогла дожать фаворитку турнира. После Австралии у нашей титулованной теннисистки начались проблемы со здоровьем, поэтому Павлюченкова была вынуждена сняться с турниров в Дохе и Индиан-Уэллсе. Сейчас Анастасия постепенно приходит в себя и очень хочет добраться как минимум еще до одного четвертьфинала турнира «Большого шлема» в 2025-м.

Также в эксклюзивном интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Павлюченкова рассказала о своей новой тренерской команде, поддержке молодого человека, который сопровождает теннисистку в туре, а также прокомментировала последние результаты Мирры Андреевой, Андрея Рублева и Даниила Медведева.

Бывший тренер Циципаса

— У вас получилось очень яркое начало сезона. На Australian Open вы добрались до четвертьфинала. Дал ли этот результат мощный буст здорово провести 2025-й?

— У меня смешанные чувства от этого выступления. Прошлый сезон я закончила довольно рано по нашим меркам (Анастасия провела последний матч в начале сентября 2024-го на US Open. — Ред.). В моем распоряжении было несколько месяцев. Я активно отдыхала и мало занималась физической подготовкой. Предсезонка тоже была относительно короткой. Поэтому мне казалось, что я не наберу хорошую форму к Австралии, что психологически не готова к серьезной борьбе. Настраивала себя, что в Аделаиде и Мельбурне буду втягиваться в сезон. И вот без больших ожиданий, без лишнего пресса мне удалось здорово выступить. Безусловно, это дало еще больше мотивации продолжать. Хотела сыграть в том же ключе и на связке турниров Абу-Даби – Доха – Дубай, но, к сожалению, меня накрыли вирусы и инфекции. Иммунная система не справилась с нагрузкой, поэтому я пропустила ряд турниров, а на других не могла играть в полную силу.

— Сейчас состояние получше?

— На самом деле я еще продолжаю пить антибиотики. При этом делаю ОФП, но всё еще не могу тренироваться в полную силу. Хотя, как люблю говорить, уже бью копытом, как хочу вернуться в хорошую физическую форму, играть на привычном уровне и побеждать. Надеюсь, это получится сделать как можно скорее. При этом уже гораздо лучше понимаю свой организм и не форсирую события.

— Еще в Мельбурне у вас было платье собственного дизайна, отделанное бантиками. Очень стильное.

— Спасибо. Мне давно хотелось реализовать идею со своей формой. Играть в платье, которое не будет похоже на наряды других игроков. Рада, что наконец-то это получилось. Лавандовый цвет — один из моих любимых, желтые элементы — главные ассоциации с солнечной Австралией. Что касается бантика, то хотелось добавить изюминку, теннис это позволяет. Еще у меня есть полностью черное платье, но в Дубае и Майами сыграть в нем не получилось. Меня ставили на утренние сессии, и это было бы непрактично из-за жары. На грунт тоже готовлю очень прикольный наряд, надеюсь, что он станет сюрпризом для болельщиков.

— Помню, мы разговаривали после вашего успешного выступления на «Ролан Гаррос – 2023» и у вас была чисто французская команда тренеров. Затем вы работали с тремя итальянцами. Сейчас что-то изменилось?

— Да, произошло много изменений. К сожалению, не все тренеры могут постоянно ездить с игроком, кто-то, если мягко сказать, не совсем компетентен.

— Могли бы назвать имена специалистов, с кем сейчас сотрудничаете? Если это не секрет.

— Не секрет. Сейчас мой спарринг-партнер Янник Мертенс из Бельгии. Он много лет играл в туре, стоял в топ-200. Также мне помогает еще один бельгиец — Джос Гревиг. Ранее он работал с Циципасом, помогал ему ставить удар слева одной рукой. Он был со мной с Цинциннати до US Open. Плюс провел всю предсезонку, но после Аделаиды полетел домой. Еще мы работаем с немцем Фабианом Донсбахом. Он больше остается за кадром. Проводит аналитику, составляет программу моих тренировок. Так у меня случайно получилась бельгийско-немецкая команда.

— В прошлом году грунтовый сезон у вас, к сожалению, не сложился. С другой стороны, вам не надо защищать рейтинговые очки.

— У меня нет давления из-за защиты рейтинговых очков. Это не мой первый приоритет. Для меня важнее сыграть еще один четвертьфинал, попробовать побороться за финал «Шлема». То есть я не против быть в топ-10, но удачное выступление на крупных турнирах — важнее.

В прошлом году у меня тоже не особо «горели» очки. Но после довольно успешного начала сезона, когда я достаточно высоко шла в чемпионской гонке, меня переклинило. Думала, что надо продолжать играть с такой же интенсивность, и это привело к не очень хорошим последствиям. В этом году постараюсь по-другому к этому отнестись.

Теннис — одинокий вид спорта, и мне это не близко

— Вы одна из самых титулованных российских теннисисток в истории, но при этом никогда не были в топ-10. Обидно?

— Обидно — не совсем точное слово. Это скорее странно: 2021 год я закончила на 11-й строчке, хотя сыграла в финале турнира «Большого шлема», была успешна еще на ряде крупных турниров. Я анализировала этот момент, и все, кто сыграл финал ТБШ, попадали в топ-10. Возьмем тех же Каролину Мухову и Даниэль Коллинз. Может быть, мне не судьба попасть в десятку. Не знаю. Надо просто стараться делать всё на максимуме от своих возможностей.

Мой девиз, когда я вернулась после тяжелой травмы колена и практически пропустила сезон-2022, звучал так: надо играть и тренироваться, чтобы в конце карьеры я сказала, что сделала всё что могла. И мне не о чем жалеть.

— Вы вспомнили 2021 год, который получился для вас очень ярким.

— Тогда действительно всё совпало. Казалось, что после нескольких успешных турниров наступит спад, но у меня находились силы играть достаточно качественно на длинной дистанции. Думала, что на Олимпиаде будет очень сложно, но с каждым днем в Токио я чувствовала себя всё лучше и лучше. А в конце года еще удалось и победить на Кубке Билли Джин Кинг со сборной. Отличное время.

— Вы несколько раз упомянули своего бойфренда. Могли бы рассказать, чем он занимается?

— Сейчас недвижимостью, ранее — ресторанным бизнесом.

— Здорово, что он поддерживает вас на турнирах.

— Не знаю, как долго еще будет продолжаться моя карьера, но мне очень важна его поддержка. Теннис — одинокий вид спорта, и мне это не близко. Я хорошо играла на Олимпиаде, на всех командных турнирах. Мне нравится командная атмосфера, когда все поддерживают друг друга. Когда же я испытывала одиночество, то выступала ниже своих возможностей. Особенно когда перешла из юниоров в профи и поняла, что дружба между теннисистками на этом этапе закончилась. И почти все соперницы смотрят на тебя неприветливо, где-то даже озлобленно. Так что повторюсь: очень ценю, что у него получается сопровождать меня на турнирах.

— Правильно я понял, что он живет в Риме?

— Мы жили в Риме какое-то время, и это было непросто. Одно дело приехать в столицу Италии туристом, наслаждаться многочисленными достопримечательностями и вкусной едой. Другое — жить там. В Риме безумные пробки, довольно шумно из-за мощного потока туристов, и я бы сказала, что грязновато. Сейчас мы базируемся на юге Франции. Живу тут плюс-минус с 15 лет, еще с тех времен, когда тренировалась у Патрика Муратоглу. Мне очень близка эта локация.

— Скучаете по Москве?

— Периодически скучаю. Все-таки в Москве моя семья. Хочется чаще видеть родителей, племянника, племянницу. Я была в сентябре и заехала всего на несколько дней после завершения Australian Open – 2025. Плюс в целом считаю Москву очень классным городом. Чистый, современный, достаточно удобный.

Стеснялась говорить о своей депрессии

— Если позволите, хотел бы спросить вас про других российских теннисистов. Что думаете о столь стремительном прогрессе Мирры Андреевой?

— Я ее фанат, и речь не только про теннис. Как она держится на публике, как дает интервью. Впечатляет ее непосредственность. Даже не знаю, какие подобрать слова: феномен, вундеркинд. Вспоминаю себя в ее возрасте… Понятно, что сейчас тинейджеры немного другие. Наверное, более приспособленные к популярности и прочим вещам, готовы более легко взаимодействовать с медиа.

— Смотрели парный финал Олимпиады с участием Мирры и Дианы Шнайдер?

— К сожалению, нет. Параллельно шел турнир в Вашингтоне, и, кажется, была накладка. Помню, мы с Дашей Касаткиной смотрели матч Мирры в миксте с Даниилом Медведевым. Больше вроде ничего не видела из Парижа.

— Кстати, о Данииле. На следующей неделе он впервые с февраля 2023-го выпадет из топ-10. Как думаете, он еще вернется в топ-5?

— Мне сложно рассуждать о его игре и потенциале. Я не настолько слежу за мужским туром. Да, смотрю матчи, но не знаю нюансы: что работает, что нет. Правда, впечатляет, как все его оппоненты в очных матчах смело идут к сетке. Такой нюанс, но точно не мне рассуждать об этом. У Даниила профессиональная команда, он очень опытный теннисист. Знает свои слабые и сильные стороны. Думаю, он разберется с этими трудностями.

— Нет ощущения, что конкуренция в мужском туре сильно возросла? Многие молодые таланты в этом году заиграли на невероятном уровне.

— Наверное, есть такой момент. Фонсека, Меншик, Летьен... Но всё равно таких крутых молодых игроков в ATP, как Мирра, я не видела.

— Андреева-младшая способна закончить этот год в топ-3?

— Мне кажется, да. Она и «Шлем» может выиграть в этом сезоне. Только посмотрите на ее победы в Дубае и Индиан-Уэллсе. Она выигрывала у именитых соперниц с такой легкостью, словно орешки щелкала (17-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Дубая и самой молодой чемпионкой в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999). Анастасия Павлюченкова остается самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллса. В 2009 году ей было 17 лет 254 дня. — Ред.).

Поэтому всё возможно, и тут отлично подходит моя любимая фраза: «Это женский тур». Смотрю и в мужском стало случаться много сенсаций. И я бы на месте парней теперь помолчала на эту тему (улыбается). Если раньше у них была стабильная четверка игроков, которые выкашивали все титулы, то сейчас такого не замечаю.

— В прошлом году вы очень мило поздравили с днем рождения Андрея Рублева, сказав, что он сильно поддерживал вас на этапе восстановления от тяжелой травмы. Не испугались его репоста видео про мужскую депрессию и суицид, а также январского интервью, где он рассказал, что после вылета с «Уимблдона-2024» «не видел причин жить».

— Я расстроилась, и мне стало обидно, что я не поддержала его в прошлом году. Не знала, насколько ситуация сложная и запутанная. Вышла на связь с Андреем перед Индиан-Уэллсом в этом сезоне. Решила проявить инициативу. В этот момент я была более спокойна за него, потому что понимала, что ему уже получше. Прочитала интервью, где он сказал, что прошел самый тяжелый момент.

Действительно, он очень сильно поддерживал меня, когда я возвращалась в тур, я же упустила момент, когда могла помочь. Дело в том, что в 27 лет проходила через похожую ситуацию. У меня была легкая депрессия, ужасные, темные мысли. Знаю это состояние. Когда просто сложно утром встать, посмотреть на небо и улыбнуться. Не то что играть в теннис на высочайшем уровне. Это серьезное испытание, через которое многие проходят.

К сожалению, многие стесняются говорить об этом. Я тоже стеснялась этого шесть лет назад, а тем более когда мне было семнадцать и двадцать. Как-будто в то время было не принято обсуждать это публично, тем более в социальных сетях. Сейчас это, наоборот, поощряется. Стало нормой говорить про психологические травмы и проблемы. Наоборот, все советуют не держать это в себе, а пытаться выговориться.

— Андрей столько лет в топ-10, выиграл много титулов, пользуется огромным уважением в теннисном сообществе. Кажется, что он достиг слишком многого, чтобы испытывать проблемы такого рода.

— Когда ты спортсмен и у тебя есть амбиции, то тебе всегда мало. Уважаю эту точку зрения. Тоже перфекционист, поэтому везде могу найти плохие моменты. Даже в выигранных турнирах, в удачных выступлениях. С психологической точки зрения это неправильно. С профессиональной — это неизбежно. Всегда хочется выигрывать. Но найти баланс в случае черной полосы и спокойно продолжать жить — сложно.

Особенно зная, как Андрей любит теннис. Зная, как он для него важен. Поэтому в нашем разговоре мне хотелось донести до него, что кроме тенниса есть еще и сама жизнь и это важнее.