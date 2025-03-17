Взлетевшая ракетка: как Мирра Андреева стала победителем в Индиан-Уэллсе

За победу на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева получила самый большой гонорар в карьере ($1 124 380) и подняла невероятную медиаволну. Такого ажиотажа в мировых СМИ теннисист из России, пожалуй, не создавал со времен прорыва Марии Шараповой в 2004–2005 годах. Даже после триумфа Даниила Медведева на US Open – 2021 было как-то поспокойнее. «Волшебница», «принцесса», «феномен», «девушка-мечта» — это только часть эпитетов, которыми одаривают сейчас 17-летнюю спортсменку. В свежем рейтинге WTA Мирра поднялась на рекордное для себя шестое место.

Бум

Через несколько часов после триумфа Мирры в Индиан-Уэллсе, где россиянка обыграла трех победительниц турниров Большого шлема, в том числе первую ракетку планеты Арину Соболенко, мировые СМИ заполнились рассказами о «секретах» юной чемпионки — о ее замечательной работе с испанским тренером Кончитой Мартинес, об ориентирах в мужском теннисе (Энди Маррее и Роджере Федерере), о вдохновении из интервью Леброна Джеймса («чемпионом ты становишься тогда, когда выкладываешься по полной»), о неудачной попытке завести щенка... Ну и, конечно, о юношеской непосредственности Андреевой и ее готовности подшутить над собой. Например, о цитате из речи американского рэпера Снуп Догга.

«Хочу снова поблагодарить саму себя, — отослала россиянка публику к треку скандального музыканта I Wanna Thank Me от 2019 года. — Благодарю за то, что боролась до конца, верила в себя и не сдавалась. Я старалась, хотя было трудно — Арина гоняла меня по корту, как кролика, пуляя мячи через сетку. Поэтому я благодарю себя. Я же тоже сыграла в победе небольшую роль. На протяжении турнира вся команда проявляла обо мне большую заботу. У меня такой опытный тренер, она тоже мне очень помогла — давала советы, как играть и как не проводить слишком много времени на кортах, не расходуя энергию впустую. Кончита, я всегда говорю, что со мной бывает тяжело, и этот день не стал исключением. Ты часто жалуешься, что я капризная девчонка, и утро перед финалом не стало исключением. Просто я очень нервничала. Прости меня».

Всего год назад Мирра проиграла в Индиан-Уэллсе первый же матч американке Кэти Волынец, девушке из второй сотни рейтинга, и потом снялась с Miami Open из-за травмы запястья. Но вскоре после этого в карьере Андреевой начался новый этап — перед турниром в Руане к ее команде присоединилась бывшая чемпионка Уимблдона Кончита Мартинес, ранее работавшая с Гарбинье Мугурусой и Каролиной Плишковой. С тех пор юная россиянка совершила грандиозный прорыв. Сейчас она едет в Майами в качестве одной из фавориток, имея за плечами серию из 12 побед подряд (и все эти победы были достигнуты на супертурнирах). За 11 месяцев с небольшим под началом Мартинес уроженка Красноярска поднялась из пятого десятка рейтинга в топ-6.

«Она очень быстро попала в десятку лучших, — отметила Кончита. — Кажется, мы только начали, и бум — Мирра уже там. Теперь нам нужно просто сохранять спокойствие».

«Нынешние ощущения совсем не похожи на те, что были раньше, — рассказала Мирра о первых впечатлениях в зените славы. — Может быть, всё происходит слишком быстро, но мне это нравится. Ничего плохого об этом сказать не могу. Я принимаю то, что происходит. Неплохо выиграть два турнира подряд, так что я действительно рада, меня это устраивает. Я бы сказала, что немного удивлена, что завоевала титул в Индиан-Уэллсе, но я чувствую уверенность в своей игре и знаю, чего ожидать от себя, когда я выхожу на корт. Думаю, успех пришел благодаря тому, что вокруг меня такая хорошая команда. Они помогают мне, оберегают меня, делятся своим опытом. Я безумно благодарна им за это. Спасибо моей команде, спасибо маме и всем, кто был со мной рядом. Хуан, мой агент, специально прилетел из Майами на финал. Очень это ценю».

По пути великих

Победа в Индиан-Уэллсе стала для Андреевой второй подряд на турнирах категории WTA 1000. Это достижение редкое для российских теннисистов. Последней россиянкой, выигравшей два «тысячника» за один сезон, была Мария Шарапова в 2014 году (Мадрид, Пекин). А два титула подряд на таких турнирах россиянки не брали с 2009 года, когда Динара Сафина выиграла в Риме и Мадриде. За последние пять лет такой серии добилась только Ига Свентек (Индиан-Уэллс и Майами, 2022).

— Конечно, мы все рады и гордимся нашей соотечественницей, — подчеркнул «Известиям» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Для столь юной спортсменки это уже третий значимый приз. Огромная радость, что она представляет интересы России. Это большая победа не только Мирры, но и ее тренеров, семьи, федерации в том числе. Мы знаем, что очень много времени федерация уделяет продвижению и популяризации тенниса. У Мирры еще огромная спортивная жизнь впереди, ей только 17, а она уже на шестом месте рейтинга WTA. Будем следить за ее успехами, желаем много ярких и красочных побед, уверен, что они будут. Эта победа еще раз доказывает силу нашего российского спорта.

Кстати, Шарапова, которая в прошлом, как и Андреева, была клиентом маркетинговой компании IMG, поздравила соотечественницу в социальных сетях. А вот Соболенко после провала в финале в шутку пообещала объявить россиянке «вендетту». «Возможно, она совершила большую ошибку прямо сейчас. Я уже хочу реванша», — заявила белоруска, пообещав поквитаться с Миррой на ближайшем «тысячнике», который уже фактически стартовал в Майами.

Правда, настроиться там на борьбу Арине будет очень непросто — ровно год назад накануне Miami Open покончил с собой бывший бойфренд первой ракетки мира Константин Кольцов. Но и Андреевой сейчас непросто — помимо давления публики важным фактором станут быстрые корты, к которым почти нет времени приспособиться. В любом случае Мирра теперь в новой реальности. И от ее умения адаптироваться к медным трубам в карьере звезды зависит буквально всё.

В основной сетке «тысячника» в Майами помимо Мирры сыграют еще минимум 12 россиянок. В том числе старшая сестра героини последних недель Эрика Андреева. В первом круге 20-летней уроженке Красноярска будет противостоять бывшая россиянка Элина Аветисян, которая с прошлого года представляет Армению. Очень интересно будет посмотреть и за олимпийской чемпионкой Анастасией Павлюченковой, которая возвращается в тур спустя 40 дней. В 1/32 на ее пути будет Магда Линетт из Польши. Камилла Рахимова и Анна Блинкова начнут турнир с очного противостояния, а победитель этой пары выйдет на Диану Шнайдер. У другой нашей молодой звезды сезон не заладился. В Индиан-Уэллсе Диана вылетела в 1/16 финала, а в связке турниров Доха – Дубай выиграла всего один матч. Пора выходить из мини-кризиса.