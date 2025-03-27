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Смена территорий: Евгений Солнцев возглавит Оренбургскую область

Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин
Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
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В среду, 26 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Солнцева временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области вместо Дениса Паслера. Солнцев будет исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного 14 сентября. Подробнее о том, что известно о Евгении Солнцеве, а также о Денисе Паслере и его отставке, — в материале «Известий».

Отставка Дениса Паслера и назначение Евгения Солнцева: что известно

В среду, 26 марта, президент России Владимир Путин принял отставку Дениса Паслера, который по собственному желанию покидает пост губернатора Оренбургской области. В связи с этим президент подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Оренбургской области». Врио губернатора станет выпускник «Школы губернаторов» Евгений Солнцев. Он будет исполнять обязанности до вступления в должность лица, избранного на это место в единый день голосования, который назначен на 14 сентября.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым. По итогам встречи Евгений Солнцев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым. По итогам встречи Евгений Солнцев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области

Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Денису Паслеру в свою очередь было предложено возглавить Свердловскую область. На этом посту Паслер сменит Евгения Куйвашева, при котором в 2010-х он руководил правительством региона.

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Должность губернатора Оренбургской области Паслер занимал с сентября 2019 года.

Биография Евгения Солнцева, награды

Евгений Солнцев родился 28 сентября 1980 года в Воронеже. В 2002 году окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный институт (сейчас — Воронежский государственный технический университет) по специальности «промышленное и гражданской строительство».

В 2010 году также окончил аспирантуру в Московском государственном строительном университете. Является выпускником шестого потока «Школы губернаторов» на базе Высшей школы государственного управления.

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

После университета занимал ряд должностей в сфере строительства, в том числе и руководящие: в 2006–2007 годах — руководитель управления проектом ГУП № 2 специализированного бюро по внедрению проектных методов управления ОАО «Росжелдорстрой»; в 2008–2014 годах был начальником службы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта на Черноморском побережье юга России; в июле 2014 года стал главой иркутской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта дирекции РЖД; с 2016 года — начальник дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта.

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Также работал помощником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В 2022 году был назначен заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) и возглавил оперативный штаб по восстановлению республики. 11 ноября того же года стал первым заместителем главы правительства ДНР. Отвечал за территориальное развитие, жилищную политику, строительство, ЖКХ и транспорт. С 2023 года — председатель правительства ДНР. Занимал эту должность до 26 марта 2025 года, когда был назначен врио губернатора Оренбургской области.

«Во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что сделано было в Донецкой Республике, Донецке. У вас опыт большой: и в компании «РЖД» поработали, и в Министерстве строительства России, потом в «Росатоме». Сейчас вот правительство в Донецке возглавляет», — сказал Владимир Путин, предлагая Солнцеву новую должность.

Виды Донецка
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Евгений Солнцев имеет ряд наград, среди которых региональные и отраслевые. Помимо этого в 2014 году был награжден орденом Почета, а в 2018-м отмечен Почетной грамотой президента РФ.

Денис Паслер: что известно о новом губернаторе Свердловской области

Денис Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области, в 2001 году окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (сейчас — Уральский государственный горный университет), а в 2013-м — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

Денис Паслер

Денис Паслер

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

За годы своей деятельности занимал ряд должностей, среди которых руководитель газораспределительной организации Свердловской области ЗАО «Газэкс» (2005–2009); управляющий директор ОАО «Свердловэнергосбыт» (2009–2010); генеральный директор ОАО «Екатеринбурггаз» (2010–2012).

В 2008–2011 годах был депутатом палаты представителей двухпалатного заксобрания Свердловской области, одновременно с этим, в 2008–2012 годах, занимал должность депутата Законодательного собрания Свердловской области.

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С июня 2012 года по сентябрь 2016 года был председателем правительства Свердловской области, в 2017–2019 годах — и.о. генерального директора, председатель правления ПАО «Т Плюс».

Свердловская область. Екатеринбург.
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В 2019 году возглавил Оренбургскую область, переизбран на должность губернатора в 2024 году. 26 марта 2025 года Владимир Путин принял его отставку и предложил возглавить Свердловскую область.

В 2022 году награжден орденом Почета.

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