Онколог назвала особенности миеломной болезни

В преддверии Международного дня действий против миеломы 28 марта врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала «Известиям» о симптомах этого заболевания, его диагностике, лечении и профилактике.

«Множественная миелома или миеломная болезнь — злокачественное заболевание крови, при котором происходит неконтролируемое деление ее клеток, а именно разновидности лимфоцитов — плазмоцитов. Они участвуют в работе иммунной системы, а их преобразование в злокачественные приводит к избыточной продукции иммуноглобулинов, которые поражают костную ткань и почки», — отметила врач.

По ее словам, множественная миелома составляет 1% от всех онкологических заболеваний, а средний возраст пациентов с этим заболеванием составляет приблизительно 70 лет. При этом у мужчин заболевание встречается несколько чаще, чем у женщин.

Онколог добавила, что в настоящее время не выявлено значимых внешних факторов риска для развития множественной миеломы. Предполагается влияние некоторых химических канцерогенов. Среди них можно выделить бензол, который есть, например, в табачном дыме, выхлопных газах, красителях. Кроме того, на развитии миеломной болезни, возможно, сказывают воздействие и физические канцерогены, допустим, радиация. Не исключена роль наследственности, а также некоторых хромосомных нарушений.

На возникновение множественной миеломы, возможно, влияют и некоторые сопутствующие патологии, среди них анкилозирующий спондилоартрит — воспалительное заболевание позвоночника и суставов.

Миеломная болезнь длительное время протекает бессимптомно, а среди первых признаков могут быть боли в костях, особенно в спине или груди, почечная недостаточность, повторяющиеся бактериальные инфекции, а также патологические переломы, которые возникают при незначительной травме.

«При этом врач-терапевт может заподозрить заболевание после проведения стандартных анализов, показывающих увеличение количества общего белка в крови, наличие белка в моче, необъяснимые анемия или нарушение работы почек. При необходимости он направит к гематологу, онкологу для дальнейшей диагностики», — уточнила специалист.

Для лечения миеломы используются различные современные методы химиотерапии, таргетная терапия, а также по показаниям проводится трансплантация стволовых клеток крови.

«На сегодняшний день профилактика множественной миеломы заключается в соблюдении здорового образа жизни, то есть в поддержании рационального питания и физической активности, в отказе от употребления алкогольных напитков и курения. Также следует избегать контакта с физическими и химическими канцерогенами», — подытожила эксперт.

Ранее, 18 марта, кандидат медицинских наук, клинический онколог Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова рассказала «Известиям», что минимизировать риски развития колоректального рака позволяет в первую очередь здоровый образ жизни, который включает занятия спортом два-три раза в неделю. Также важно правильное сбалансированное питание, которое включает фрукты, овощи и цельнозерновые продукты.