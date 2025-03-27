Оверчук заявил о продолжении работы Армении в ЕАЭС

Армения активно участвует в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вносит свой вклад в евразийскую интеграцию. Об этом 27 марта заявил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук.

Оверчук подчеркнул, что в дальнейшем Армении придется определиться с направлением интеграции.

«Армении необходимо делать выбор. Посмотрим, что будет дальше происходить. Со своей стороны, конечно же, мы внимательно отслеживаем эти процессы. Мы понимаем, что если Армения идет в Европу, то, соответственно, надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений с этой страной...» — отметил вице-премьер.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз (ЕС). Уточняется, что за принятие документа проголосовали 64 депутата, семь высказались против.