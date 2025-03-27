Российские водительские права могут признать в Китае

Российские водительские удостоверения могут признать действительными для управления транспортными средствами в Китае. Об этом 27 марта рассказал заместитель главы Минтранса РФ Дмитрий Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации.

По его словам, признание водительских прав Минтранс и МВД России обсуждают с КНР.

«Совместно с МВД обсуждаем с нашими китайскими коллегами с точки зрения еще и признания водительских удостоверений для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях», — сказал Зверев.

Сейчас российские водительские права действуют в странах, подписавших и ратифицировавших Венскую конвенцию о дорожном движении. В странах, подписавших только Женевскую конвенцию о дорожном движении, понадобится международное водительское удостоверение.

На территории КНР не действуют никакие права, кроме местных, — ни российские, ни международные.

Накануне сообщалось, что Госдума отклонила законопроект, который предполагал предоставить регионам РФ возможность вводить скидку на штраф за неоплату парковки. Законопроект был внесен в Госдуму еще в июле прошлого года. Им предлагалось внести изменения в КоАП и дать право регионам вводить 50-процентную скидку на оперативную оплату штрафа (в течение 20 дней после вынесения) за нарушение правил пользования платными парковками.