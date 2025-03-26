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Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
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Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/телеканал «78»
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Госдума 26 марта отклонила законопроект, который предполагал предоставить регионам РФ возможность вводить скидку на штраф за неоплату парковки. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в июле прошлого года. Им предлагалось внести изменения в КоАП и дать право регионам вводить 50-процентную скидку на оперативную оплату штрафа (в течение 20 дней после вынесения) за нарушение правил пользования платными парковками.

Авторы законопроекта считали, что его принятие «создаст предпосылки унифицировать правоприменительную практику по административным правонарушениям вне зависимости от уровня акта, которым установлена такая ответственность».

По своей правовой природе такие правонарушения схожи с нарушениями ПДД. Но если те прежде можно было оплачивать в половинном размере, то в случае с нарушением правил пользования платными парковками, установленных законами субъектов РФ, такой возможности нет. Для жителей и гостей этих городов такие различия часто непонятны, отмечали разработчики документа.

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Закон об увеличении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 декабря 2024 года. Помимо увеличения штрафов, им был снижен с 50 до 25% размер скидки, с которой автомобилист может оплатить штраф.

14 марта сообщалось, что группа из 97 депутатов Госдумы обратилась в Конституционный суд (КС) с жалобой на внесенные в КоАП поправки, которыми с 1 января 2025 года штрафы за распространенные нарушения ПДД были увеличены в 1,5–2 раза, а скидка за оперативную оплату постановлений была уменьшена с 50 до 25%.

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