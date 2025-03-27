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Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения

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Фото: пресс-служба Минстроя
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Минстроем утверждены изменения к своду правил по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения, сообщили в пресс-службе министерства 27 марта.

«В обновленном своде правил учтены результаты прикладных научных исследований и задачи по цифровизации систем ЖКХ. Изменение № 1 предусматривает, что для цифровизации сферы городского хозяйства в процессе эксплуатации объектов водоснабжения необходимо сформировать информационные базы, где будут храниться данные о текущем техническом состоянии коммунальных сетей», — цитирует пресс-служба Минстроя заместителя министра Сергея Музыченко.

Среди трех прикладных научных исследований, результаты которых легли в основу актуализации свода правил, особо значимой для отрасли стала концепция децентрализации водообеспечения жителей РФ. В рамках этой концепции вода в города, населенные пункты или отдельные дома должна поступать из индивидуального источника.

«Для оптимизации технических решений при разработке проектов систем водоснабжения в своде правил установлены требования к проектированию локальных систем водоподготовки. Обновленный документ обеспечит стимулирование применения высокотехнологичной и инновационной продукции для экономии энергоресурсов при очистке и транспортировке воды, оптимизацию технических решений при разработке проектов систем водоснабжения, а также сокращение сроков реализации проектов», — подчеркнул директор ФАУ ФЦС Андрей Копытин.

Накануне состоялся ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме, где Михаил Мишустин обратил особое внимание на реализацию мероприятий модернизации коммунальной инфраструктуры. До 2030 года в соответствии с Указом президента России № 309 количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения и водоподготовки должно достигнуть 2 тыс. единиц.

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Ранее, 18 марта, Минстрой утвердил базовый свод правил в строительстве. Таким образом, сформирована целостная структура документов по стандартизации в строительном комплексе, учитывающая одновременно все смежные системы нормирования.

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