Водные данные: на модернизацию объектов водоснабжения выделят 1,4 млрд рублей

Правительство РФ до конца 2024 года направит 10 регионам дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, распоряжение о перераспределении на эти цели 1,4 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства. Почему именно в этих регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением и хватит ли выделенных средств на решение проблем — в материале «Известий».

Довести до ума

Работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, строительству и реконструкции инженерных сетей ведется системно в рамках 12 действующих федеральных проектов и программ, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минстроя. До конца текущего года 10 регионам РФ будет направлено дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в рамках программы «Чистая вода».

«Дополнительные средства выделяются в том числе на обновление коммунальной инфраструктуры путем перераспределения остатков при получении соответствующей заявки от субъекта РФ. Например, 21 декабря 2024 года дополнительное финансирование на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства было направлено в Волгоградскую, Новгородскую, Нижегородскую, Челябинскую области, Республику Татарстан и Чеченскую Республику», — добавили в министерстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Регионы, получившие субсидию, не обязательно имеют плохие показатели качества воды или систем питьевого водоснабжения, отметила кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Авдонина Александра.

— Учитывая, что это дополнительно выделенное финансирование, требовалось достаточно быстро подготовить необходимые документы, а это уже связано с эффективностью управления. Например, это Московская, Нижегородская, Калужская области, входящие в первую «двадцатку» регионов по эффективности управления (XI рейтинг эффективности управления в субъектах России в 2023 г., подготовленный Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК)), а в Республике Алтай — новый губернатор с колоссальным управленческим опытом, — сказала «Известиям» эксперт. — Чеченская Республика, имея проблемы с водопроводными сооружениями, распределительной сетью и, соответственно, качеством воды, поступающей потребителю, старается активно использовать возможности для улучшения ситуации с водой, входя по итогам 2023 года в пятерку регионов с самым эффективным управлением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

На решение всех проблем, по ее словам, безусловно, этих денежных средств недостаточно.

— Но учитывая финансирование в рамках федерального проекта «Чистая вода» (входит в национальный проект «Жильё и городская среда»), а также деньги региональных программ, субсидии позволят «довести» до ума ранее запущенные инициативы или открыть новые, не предусмотренные в нацпроекте и программах потребности региона, — уточнила она.

Изменение планов

На 2024 год в том или ином объеме субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения из федерального бюджета предусмотрена практически всем регионам, напомнил «Известиям» младший директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Поэтому направление субсидий данного характера само по себе не является признаком индивидуальных серьезных проблем с водоснабжением — это часть федерального проекта «Чистая вода» и госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которые направлены на улучшение качества жизни в регионах, подтвердил он.

— Регионы в свою очередь формируют свои собственные региональные программы по данной тематике, куда закладывают софинансирование из федерального бюджета. Например, в Калужской области утверждена региональная программа по повышению качества водоснабжения на 2019–2024 годы или в Пермском крае программа по повышению качества водоснабжения с двумя этапами реализации (2019–2024 гг. и 2025 г.), — подчеркнул он.

В рамках реализации таких программ могут происходить индивидуальные уточнения в потребностях финансирования, в том числе из-за изменения стоимости выполнения работ и мероприятий. В декабре прошлого года также были дополнительно распределены субсидии по данному направлению восьми регионам (Дагестан, Забайкальский край, Волгоградская, Иркутская, Нижегородская, Пензенская, Томская и Тульская области), отметил Владислав Бухарский.

«Известия» направили запрос в Минстрой, но на момент публикации ответ получен не был.

Доступ к воде

В правительстве ранее отметили, что федеральное финансирование позволит обновить системы водоснабжения и простимулировать реализацию федерального проекта «Чистая вода». Его главная цель — обеспечить питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России.

Кроме того, правительство РФ до конца года направит пяти регионам более 1,8 млрд рублей на создание сопутствующей инфраструктуры для развития туристических кластеров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская, Калининградская и Тверская области. Благодаря принятому решению на их территориях будут реализованы мероприятия, запланированные в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В том числе будет продолжено строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вместе с тем в конце декабря были выявлены грубые нарушения в Саратовской области. Следователи возбудили дело по факту приемки работ ненадлежащего качества. Это повлекло более десяти аварий на объектах водоснабжения.

По версии СК, ФГБУ ЦЖКУ заключило «многомиллионный контракт» на ремонт сетей холодного водоснабжения военного городка в Саратовской области с ООО «СтройИдеал». Спустя год были приняты работы ненадлежащего качества, «что повлекло за собой свыше десяти аварий на объектах водоснабжения». Имущественный ущерб государству оценили более чем в 27 млн руб.