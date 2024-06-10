Бедные трубы: штрафы за врезки в водопровод могут повысить в десять раз

Размер штрафов за незаконное подключение к системам центрального водоснабжения планируется увеличить в десять раз. Как выяснили «Известия», доработанный вариант таких поправок одобрил кабмин. Сейчас санкция для граждан составляет всего 1-1,5 тыс. рублей. Авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы до 15 тыс. рублей , поясняя, что такое правонарушение оказывает негативное воздействие на работу коммунальных систем: вызывает течи и ухудшает качество воды. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что незаконные врезки можно найти в системах 20% многоквартирных домов в России, а ущерб от каждого подобного случая может достигать нескольких миллионов рублей.

Повышение штрафов

За самовольное подключение к центральным системам водоснабжения могут начать наказывать гораздо большими штрафами, нежели действуют сейчас. Если сегодня за незаконную врезку придется заплатить до полутора тысяч рублей, то теперь эта санкцию предлагается увеличить до 15 тыс . рублей. Такие поправки к принятому в первом чтении законопроекту правительство одобрило 10 июня , сообщили источники «Известий».

С инициативой ужесточения наказания за незаконные врезки к коммунальным системам выступило в январе 2024 года Заксобрание Красноярского края. Инициатива уже принята в Госдуме в первом чтении и вносит важные корректировки по составу данного правонарушения, рассказал председатель правления Ассоциации юристов (АЮР) России Владимир Груздев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он пояснил, что самовольным признается пользование системой водоотведения при отсутствии договора, нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях, а также врезка абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета.

Ко второму чтению в документе (есть у «Известий») авторы установили размер новых штрафов.

— Размеры административных штрафов по статье 7.20 КоАП, предусматривающей ответственность за самовольное подключение к системе водоснабжения, не пересматривались с 2007 года, — напомнил Владимир Груздев. — В подготовленных правительством поправках предлагается предусмотреть штраф для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для должностных лиц штраф увеличат до 80 тыс. руб., а юрлицам за нарушение будет грозить от 100 до 200 тыс. рублей.

Владимир Груздев назвал самовольное пользование централизованными системами водоснабжения распространенной проблемой.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что незаконные врезки нарушают целостность колодцев, ухудшают качество воды, вызывают попадание в систему канализации вредных и опасных веществ, негативно сказываются на качественных характеристиках трубопроводов и технологического оборудования, снижая сроки их работы и вызывая преждевременный вывод из эксплуатации.

Издание направило запрос в правительство о том, поддержаны ли такие изменения.

Клумбы и автомойки

Штрафы за такие нарушения необходимо было увеличивать давно , считает эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук, добавив, что сейчас основное число нарушений наблюдается в старом жилом фонде.

— Кто-то из жильцов или предпринимателей, связанных с ними и имеющих доступ к закрытым помещениям дома, делают врезки в центральные системы водоснабжения, то есть делают дырку в трубе до прибора учета, устанавливают кран и подключают шланг, — пояснил он «Известиям».

Дальше вода используется, например, для полива клумб у дома. Также, рассказал эксперт, правонарушители могут делать в подвале водопроводную разводку и открывают мойку машин, либо подключают расположенные рядом киоски или магазин.

Фото: TASS/IMAGO/Filippo Carlot

— Все это чревато неучтенными потерями, которые ложатся либо на водоканал как поставщика ресурса, либо на конечного потребителя, то есть на жильцов, — сказал эксперт. — Люди могут начать подозревать, что где-то есть незаконная врезка, но чаще всего определить это может только специалист.

При возникших подозрениях жильцам следует обратиться в органы жилинспекции, которые обязаны провести проверку. Если будет выявлен крупный ущерб, например, в несколько миллионов рублей, то их с ответчика взыщет суд, добавил Павел Склянчук.

По его словам, подобные нарушения встречаются в 20% многоквартирных домов, а уровень потерь в водопроводных системах составляет от 10 до 30% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Здесь потери и технологические, из-за того, что есть протечки на стыках труб, — подчеркнул эксперт. — Это все, прежде всего, нарушает права добросовестных жильцов, которые платят за воду по счетчику. У нас не все квартиры оборудованы счетчиками, иногда нет даже общедомовых. Этим и пользуются нарушители.

Основная проблема — оценка размера причиненного ущерба, то есть определение, с какого момента началось незаконное использование воды. Это, как отметил Павел Склянчук, должны расследовать правоохранительные органы.

С 2013-го по 2024 годы количество случаев привлечения к ответственности за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения неуклонно росло, рассказал «Известиям» юрист ООО «Департамент правовых услуг» Никита Корякин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Ужесточение ответственности может поспособствовать снижению статистики правонарушений, — считает он. — Новая редакция статьи позволяет привлекать к ответственности и лиц, которые подключились к системе водоснабжения законно, но самовольно используют системы подачи и отвода воды . Распространены случаи, когда само подключение законное, но воду льют нелегально, то есть без договора.

Незаконные врезки в централизованные системы водоснабжения и водоотведения увеличивают расходы органов местного самоуправления и организаций, а также негативно влияют на качество работы сетей и сооружений. При этом нелегальные пользователи не платят за негативное воздействие на окружающую среду, заключил эксперт.