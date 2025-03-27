Число жертв лесных пожаров в Южной Корее возросло до 26 человек
В Южной Корее продолжаются лесные пожары в юго-восточной провинции Северная Кёнсан, число жертв которых составляет уже 26 человек, также 30 человек пострадало. Об этом 27 марта сообщает агентство Yonhap.
Согласно данным министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея, в результате стихийного бедствия восемь человек получили тяжелые ранения, легко ранены 22 человека.
Среди построек получили повреждения 325 объектов, из которых 117 жилых домов. В связи с этим изначально были эвакуированы 24 тыс. жителей, их разместили по ближайшим спортивным залам, школам и в другие укрытия. Однако сейчас большая часть людей уже вернулась в свои дома. В эвакуации остаются 9,4 тыс. жителей страны.
«Пожарные с помощью вертолетов пытаются локализовать самые масштабные в истории страны лесные пожары, опустошившие юго-восточную провинцию Северная Кёнсан», — пишут СМИ.
Генеральное консульство России в Пусане призвало соотечественников быть осторожными и не посещать районы стихийного бедствия.
«В провинции Южная Кёнсан, уезде Ыйсон провинции Северная Кёнсан, а также в районе города Ульсан продолжаются сильные лесные пожары. В зоне бедствия объявлено чрезвычайное положение, проводится эвакуация. На данный момент информация о пострадавших среди граждан России не поступала», — указано в Telegram-канале ведомства.
Накануне сообщалось, что для тушения лесных пожаров в Южной Корее мобилизованы десятки пожарных вертолетов, около 5 тыс. человек личного состава и около 560 единиц техники. По данным Yonhap, тушению лесных пожаров препятствует сильный ветер и сухая погода. Отмечалось, что огонь уничтожил 17 тыс. га леса. Кроме того, в результате возгорания был разрушен древний храмовый комплекс Коунса, построенный в 681 году.
Также 26 марта в уезде Ыйсон в Южной Корее разбился вертолет во время тушения пожара. Уточняется, что вертолет упал на гору примерно в 180 км к юго-востоку от Сеула. Также сообщалось о 26 погибших, большинство из которых были пожилыми людьми старше 60 лет.