В Южной Корее 24 человека погибли в результате лесных пожаров

По меньшей мере 24 человека стали жертвами лесных пожаров, охвативших юго-восточную часть Южной Кореи. Об этом 26 марта сообщило агентство Yonhap.

«Были мобилизованы десятки пожарных вертолетов, около 5 тыс. человек личного состава и около 560 единиц техники», — говорится в материале.

По данным издания, тушению лесных пожаров препятствует сильный ветер и сухая погода. На данный момент огонь уничтожил 17 тыс. га леса и 209 домов. Кроме того, в результате возгорания был разрушен древний храмовый комплекс Коунса, построенный в 681 году.

Также исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су назвал лесные пожары самыми страшными в истории страны.

Ранее в этот день в уезде Ыйсон в Южной Корее разбился вертолет во время тушения пожара. Уточняется, что вертолет упал на горе примерно в 180 км к юго-востоку от Сеула.

Тогда же сообщалось, что количество погибших в результате лесных пожаров увеличилось до 18, ранения получили 19 человек, и один пропал без вести. Также более 27 тыс. человек были эвакуированы. При этом большинство погибших были пожилыми людьми старше 60 лет.