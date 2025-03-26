В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров

Вертолет разбился в уезде Ыйсон в Южной Корее, где продолжаются масштабные лесные пожары. Об этом 26 марта сообщило Yonhap со ссылкой на власти.

«Пожарный вертолет с одним пилотом разбился в среду во время борьбы с крупным лесным пожаром в юго-восточном уезде Ыйсон, в результате чего погиб пилот», — говорится в материале.

Уточняется, что вертолет упал на горе примерно в 180 км к юго-востоку от Сеула.

Исполняющий обязанности президента Кореи, премьер-министр Хан Док Су назвал эти пожары худшими в истории страны. В результате стихии погибли 18 человек, еще 13 пострадали, эвакуировано более 20 тыс. жителей.

В тушении огня задействованы 146 вертолетов и более 5 тыс. военных. Власти рассматривают версию, что причиной пожаров могла стать неосторожность при обращении с огнем.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что лесные пожары разгорелись в префектурах Эхимэ и Окаяма в Японии. Для 381 человека было вынесено предписание об эвакуации.