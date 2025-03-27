В ООН выразили обеспокоенность гибелью людей в приграничных российских регионах
Организация Объединенных Наций (ООН) выражает обеспокоенность в связи с жертвами среди гражданского населения в приграничных регионах России. Об этом 26 марта заявила помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя в ходе заседания Совета Безопасности, которое транслировалось на сайте организации.
Помощник генсека отметила, что в сообщениях СМИ идут данные о пострадавших среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Курской, Белгородской и Брянской областях России, дополняет «Газета.Ru».
Мсуйя напомнила, что защита гражданского населения и мирных объектов — это обязанность, закрепленная международным правом, а неизбирательные атаки «строго запрещены» гуманитарным правом.
Ранее, 25 марта, пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил удар украинских боевиков по журналистам в Луганской Народной Республике (ЛНР). По его словам, важно, чтобы журналисты были защищены и «никогда не становились жертвами».