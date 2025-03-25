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В ООН осудили удар украинских боевиков по журналистам в ЛНР

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Фото: REUTERS/Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout
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Важно, чтобы освещающие боевые действия журналисты были защищены и никогда не становились жертвами. Об этом 25 марта заявил «Известиям» пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Я могу сказать вам, что это еще одно напоминание о рисках, которым подвергаются журналисты, публикуя репортажи в зонах конфликтов», — отметил он.

По его словам, важно, чтобы журналисты были защищены и «никогда не становились жертвами».

«Журналистов всегда следует уважать и защищать», — подчеркнул Дюжаррик.

Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР
Убийц ждет справедливое наказание, уверены коллеги журналиста, замолчать очередное преступление Киева вряд ли получится

24 марта в зоне спецоперации в результате атаки ВСУ на журналистскую машину в ЛНР погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Позже стало известно также о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. В результате обстрела пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение. Уточнялось, что ВСУ нанесли удар по машине двумя ракетами HIMARS.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, указала на «звериную сущность» киевского режима и призвала ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН отреагировать на украинские действия. Она также добавила, что по факту инцидентов проводится расследование, в результате которого все причастные к атакам на российских журналистов будут наказаны.

В СК РФ, в свою очередь, сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели журналистов по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144 и ст. 167 УК РФ («Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

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