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Как москвичи помогают участникам СВО и жителям новых регионов

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Фото: официальный портал мэра Москвы
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Москвичи ежедневно вносят свой вклад в поддержку военнослужащих и мирных жителей приграничных территорий и даже создают собственные волонтерские объединения. Одна из них — директор центра помощи и развития «ОкВеАн» Оксана Челмодеева, регулярно оказывающая помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 27 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С марта 2022 года центр Челмодеевой организовал свыше 60 отправок гуманитарной помощи бойцам, участвующим в СВО, жителям новых российских регионов, а также госпиталям, детским домам и другим учреждениям.

В 2020 году более 80 волонтеров центра присоединились к акции взаимопомощи «Мы вместе», помогая доставлять продукты и медикаменты москвичам, находившимся на самоизоляции.

После начала СВО команда центра начала оказывать гуманитарную поддержку в рамках проекта «Москва помогает». Волонтеры принимали участие в акции «Соберем ребенка в школу», благодаря которой дети из новых территорий получили школьные принадлежности.

Всего с марта 2022 года центр передал на новые территории более 500 т шефских грузов, включая специальные технические средства и оборудование. В Москве помощь получили более чем 2,5 тыс. семей переселенцев, многие из которых впоследствии стали частью волонтерского штаба.

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Ранее, 7 марта, в мэрии рассказали о том, как фермеры — участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам СВО и жителям приграничных территорий, отправляя им свою продукцию. Так, отмечалось, что благодаря одному из участников межрегиональной ярмарки бойцам уже доставили консервированное мясо оленя и кабана — сытные и питательные продукты, удобные для полевых условий.

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